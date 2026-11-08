سواء كنت تلعب للتسلية مع أصدقائك أو تنافس من أجل حجز مكان لك في البطولة المقبلة، فإن تطوير مستواك في EA SPORTS FC يتطلب أكثر من مجرد معرفة كيفية تسجيل الأهداف. فمن إتقان أزرار التحكم إلى فهم تحركات خصمك، يمكن لبعض التعديلات الذكية أن تُحدث فرقًا كبيرًا.

أما الخبر السار فهو أنك لست بحاجة إلى أن تكون لاعبًا محترفًا حتى تبدأ اللعب بمستوى المحترفين. إليك بعض النصائح والحِيَل لصقل مهاراتك، وفرض سيطرتك على مجريات كل مباراة، ووضع منافسيك تحت الضغط.

خمس نصائح لتطوير مهاراتك في لعبة EA SPORTS FC 27 © Red Bull Content Pool

١. أتقن فن الدفاع

ولّى زمن الاعتماد الكامل على المدافعين الذين يتحكم بهم الذكاء الاصطناعي. ففي EA SPORTS FC 27، أصبح الدفاع اليدوي من خلال جهاز التحكم أكثر أهمية من أي وقت مضى. تعلّم كيفية التبديل بين اللاعبين، والتمركز الجيد لمدافعيك، واختيار التوقيت المناسب للتدخل بدلًا من الاندفاع نحو الخصم. فالتحلي بالصبر قد يكون الفارق بين استعادة الكرة وترك دفاعك مكشوفًا تمامًا.

٢. لا تتسرّع في التمرير

ليس عليك تمرير الكرة إلى الأمام في كل مرة! ففي بعض الأحيان، يكون الاحتفاظ بالكرة وانتظار الثغرة المناسبة هو الخيار الأذكى. استخدم التمريرات القصيرة لبناء هجماتك، وغيّر جهة اللعب عند الحاجة، وابحث عن المساحات في تشكيلة منافسك، وتذكّر أن تمريرة متقنة قد تكون أكثر خطورة من تسديدة محفوفة بالمخاطر.

٣. حسّن أسلوبك في التسديد

ليس من الضروري أن تنتهي كل فرصة بتسديدة قوية! تعلّم متى تستخدم التسديدات المقوّسة، أو التسديدات المنخفضة، أو التسديدات العادية، بحسب موقعك وزاوية التسديد. والأهم من ذلك، لا تسدّد لمجرد أنك ترى فرصة سانحة؛ تمهّل قليلاً واعمل على تحسين موقعك قبل التسديد.

خمس نصائح لتطوير مهاراتك في لعبة EA SPORTS FC 27 © Red Bull Content Pool

٤. استفد من المراوغة لصالحك

تبدو الحركات المهارية مثيرة للإعجاب، لكن معرفة الوقت المناسب لاستخدامها هي ما يصنع الفارق. تدرب على التحكم بالكرة، والانعطافات السريعة، وتغيير الاتجاه لتجاوز المدافعين. ولا تعقّد الأمور بحركات استعراضية لا داعي لها؛ ففي بعض الأحيان، يكفي تغيير بسيط في سرعة تحركك لخلق المساحة المناسبة لبناء الهجمة المثالية.

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٥. اختر خطة لعب تناسب أسلوبك

لا توجد خطة لعب واحدة تناسب الجميع. سواء كنت تفضّل اللعب الهجومي، أو الاستحواذ على الكرة، أو مباغتة المنافسين بالهجمات المرتدة، جرّب خططًا مختلفة وأدوارًا متنوعة للاعبين إلى أن تجد ما يناسبك. واعمل على بناء تكتيكاتك على نقاط قوتك بدلًا من تقليد كل خطة شائعة.

خمس نصائح لتطوير مهاراتك في لعبة EA SPORTS FC 27 © Red Bull Content Pool

استعدوا لحضور النهائيات الوطنية لكأس ريد بُل وينجز في الأردن، والتي تقام برعاية الاتحاد الأردني للرياضات الإلكترونية، وجي إي جي للرياضات الإلكترونية (JEG Esports)، والبنك الأهلي الأردني، وأمنية من "بيون".

انضموا إلينا في مركز التأهيل والتدريب للرياضات والألعاب الإلكترونية (The ARC)، داخل مجمع الملك الحسين للأعمال، ابتداءً من الساعة الخامسة مساءً، لمتابعة المنافسة ومعرفة من بين المتأهلين إلى النهائيات سيحظى بفرصة التأهل إلى النهائيات العالمية في ميامي في يناير 2027.

هل أنت مستعد للارتقاء بمستواك إلى آفاق جديدة؟

سواء كنت تلعب للتسلية أو تطمح إلى أن تصبح بطلًا، فإن تحسين مهاراتك في EA SPORTS FC يعتمد على التدريب والصبر واتخاذ القرارات الذكية. أتقن الأساسيات، وجرّب أساليب لعب مختلفة، وواصل تحدي نفسك.

ومن يدري؟ قد يكون فوزك المقبل هو الخطوة التي تقودك إلى المنافسة على الساحة العالمية.

إلى اللقاء على ساحة اللعب!