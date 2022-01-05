هكذا تحضّر لامتحاناتك النهائيّة!

بينما تقترب الامتحانات النهائية ويزيد معها الهمّ، إبدأ استعداداتك لمواجهتها من خلال هذه النصائح الخمس المفيدة:

أقم مكاناً للمذاكرة:

هذا يعتمد على أي مكان تكون فيه الأكثر ارتياحاً وتركيزاً. قد تكون مرتاحاً للهدوء في المكتبة، أو قاعة الدراسة، أو غرفتك. من الجيد أن تعرف أي بيئة هي الأفضل بالنسبة إليك.

أقم مكاناً للمذاكرة © Tom Doms / Red Bull Content Pool

ضع مخططاً للدراسة:

قد تشعر بسهولة بالضغط الكبير جراء كثرة المواد التي يستوجب عليك دراستها، من هنا تأتي أهمية وضع استراتيجيتك الخاصة للدراسة قبل أن تبدأ. فلتكن بمثابة خطتك الخاصة لمواجهة التحدي الماثل أمامك. لذلك عليك أن تضع تصوراً للطريقة والأوقات التي ستذاكر فيها، وأيام الأسبوع التي ستدرس فيها كل مادة.

قم بتنظيم كل شيء:

تنظيم أوقات الحصص والمشاريع والفروض الدراسية بحسب برنامج يومي، سيساعدك على تتبّع الأمور التي انتهيت منها وتلك التي ما زال عليك إنجازها. والأهم أن ذلك يساعدك على تحديد أولوياتك.

قم بالمذاكرة مع زملائك:

إضافة إلى أن زملاءك سيصبحون أصدقاء لك، فإن تشكيل حلقات دراسة هو أمر ممتع وطريقة تفاعلية ممتازة للتحضير للامتحانات النهائية، إذ في إمكانك أن تمتحن نفسك وأن تتلوَ فروضك أمام زملائك، ويمكن كل واحد منكم أن يدعم الآخر، خصوصاً بفضل ملاحظات كل منكم التي جمعتموها خلال الحصص الدراسية.

قم بالمذاكرة مع زملائك © Maggie Stephenson / Red Bull Content Pool

استرح قدر الإمكان:

أعطِ ذهنك فرصة للاستراحة واستعادة طاقته كي تتمكن من المذاكرة بأسلوب نشيط. لهذا يجب عليك أن تستريح لربع ساعة كل ساعة مذاكرة.

استرح قدر الإمكان © Stijn de Winter / Red Bull Content Pool

وبعد ذكر هذه النقاط، إليك نصيحة إضافية: لا بأس من إضافة القليل من المرح إلى برنامجك! من المهم جداً أن تركز على هذا الجانب عندما تستريح بعد إنهاء المذاكرة. أكنت تهوى أن تقصد النادي الرياضي أو الاستمتاع بألعاب الفيديو، أو مشاهدة برامجك التلفزيونية المفضلة، من المهم دائماً أن تبدّل مزاجك وتغيّر الروتين وتقوم بأمر ممتع لمساعدتك على التخفيف من الضغط!

نأمل أن تجد هذه النصائح مفيدة. أخبرنا إن كنت تعتمد أياً منها في الأساس، أو إن كانت لديك نصائح خاصة بك! ونتمنى لك حظاً جيداً في امتحاناتك النهائية، ونحن على ثقة من أنك ستبدع فيها!