أبرز إصدارات ألعاب الفيديو في يناير

مثلما عوّدناكم، مع حلول كل شهر نشارككم لائحة بإصدارات جديدة لألعاب فيديو ننتظرها بفارغ الصبر! لذا هي بنا نتفقّد ما هي تلك التي تبصر النور في الشهر الأول من العام الجديد!

مثلما عوّدناكم، مع حلول كل شهر نشارككم لائحة بإصدارات جديدة لألعاب فيديو ننتظرها بفارغ الصبر! لذا هي بنا نتفقّد ما هي تلك التي تبصر النور في الشهر الأول من العام الجديد!

مثلما عوّدناكم، مع حلول كل شهر نشارككم لائحة بإصدارات جديدة لألعاب فيديو ننتظرها بفارغ الصبر! لذا هي بنا نتفقّد ما هي تلك التي تبصر النور في الشهر الأول من العام الجديد!

رأينا هذه اللعبة وخضناها بحماس على جهاز "بي أس 4" في العام 2018 عندما أبصرت النور للمرة الأولى. وقد سجّلت اللعبة نجاحاً هائلاً لناحية شعبيتها ومبيعاتها، لكن الأوان آن لتجربة هذه اللعبة على الكومبيوتر في أول شهر من العام 2022. وستشهد النسخة المعاد إصدارها تحسينات متقنة مع تأثيرات بصرية أفضل وبعض الميزات والمحتوى الإضافي. وقد أتى هذا الإصدار في الوقت المناسب ليذكرنا كم أن هذه السلسلة الثلاثية رائعة، قبل أن يتم إطلاق نسختها التالية.

رأينا هذه اللعبة وخضناها بحماس على جهاز "بي أس 4" في العام 2018 عندما أبصرت النور للمرة الأولى. وقد سجّلت اللعبة نجاحاً هائلاً لناحية شعبيتها ومبيعاتها، لكن الأوان آن لتجربة هذه اللعبة على الكومبيوتر في أول شهر من العام 2022. وستشهد النسخة المعاد إصدارها تحسينات متقنة مع تأثيرات بصرية أفضل وبعض الميزات والمحتوى الإضافي. وقد أتى هذا الإصدار في الوقت المناسب ليذكرنا كم أن هذه السلسلة الثلاثية رائعة، قبل أن يتم إطلاق نسختها التالية.

رأينا هذه اللعبة وخضناها بحماس على جهاز "بي أس 4" في العام 2018 عندما أبصرت النور للمرة الأولى. وقد سجّلت اللعبة نجاحاً هائلاً لناحية شعبيتها ومبيعاتها، لكن الأوان آن لتجربة هذه اللعبة على الكومبيوتر في أول شهر من العام 2022. وستشهد النسخة المعاد إصدارها تحسينات متقنة مع تأثيرات بصرية أفضل وبعض الميزات والمحتوى الإضافي. وقد أتى هذا الإصدار في الوقت المناسب ليذكرنا كم أن هذه السلسلة الثلاثية رائعة، قبل أن يتم إطلاق نسختها التالية.