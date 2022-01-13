أبرز إصدارات ألعاب الفيديو في يناير

مثلما عوّدناكم، مع حلول كل شهر نشارككم لائحة بإصدارات جديدة لألعاب فيديو ننتظرها بفارغ الصبر! لذا هي بنا نتفقّد ما هي تلك التي تبصر النور في الشهر الأول من العام الجديد!
ملاحظة: لقد اخترنا ثلاث ألعاب نحن متحمّسون لها للغاية!
1. غود أو وور (God of War)/ (الكومبيوتر):
رأينا هذه اللعبة وخضناها بحماس على جهاز "بي أس 4" في العام 2018 عندما أبصرت النور للمرة الأولى. وقد سجّلت اللعبة نجاحاً هائلاً لناحية شعبيتها ومبيعاتها، لكن الأوان آن لتجربة هذه اللعبة على الكومبيوتر في أول شهر من العام 2022. وستشهد النسخة المعاد إصدارها تحسينات متقنة مع تأثيرات بصرية أفضل وبعض الميزات والمحتوى الإضافي. وقد أتى هذا الإصدار في الوقت المناسب ليذكرنا كم أن هذه السلسلة الثلاثية رائعة، قبل أن يتم إطلاق نسختها التالية.
2. بوكيمون ليجندز: أرسيوس (Pokémon Legends: Arceus)/ (نينتندو سويتش):
من منّا لا يعشق البوكيمون؟ يمكننا جميعاً أن نتفق على أن سلسلة الأنمي هذه هي من المفضلة لدى الجمهور! نتوقع أن تشكّل هذه اللعبة إصداراً مهماً، نظراً إلى أن المطوّرين غيّروا طريقة اللعب الاعتيادية لألعاب بوكيمون، وهو ما قد يؤدي إلى تحوّل كبير في طريقة عرض هذه الألعاب والنظر إليها. وبغض النظر عن أسلوب اللعب، كل ما نريده هو القبض عليها كلها!
3. توم كلانسيز رينبو سيكس إكستراكشن (Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction)/ (الكومبيوتر، بي أس 5، بي أس 4، إكس بوكس وان، إكس بوكس إكس إكس/إس):
أنعمت علينا شركة "يوبيسوفت" بإصدار فرعي جديد، يحمل رسمياً اليوم اسم "توم كلانسيز رينبو سيكس إكستراكشن"، عوضاً عن الاسم الذي أعلن عنه سابقاً "توم كلانسيز رينبو سيكس كوارانتين". ومع الإصدار الجديد، تأتي أنماط جديدة تتيح لك اللعب مع ثلاثة من أصدقائك والتعاون معهم بهدف التصدي للكائنات الفضائية المسمّاة "آركاينز"، إلى جانب محتوى إضافيّ ننتظر بفارغ الصبر الاطلاع عليه.
دعونا لا ننسى أن ألعاباً رائعة أخرى ستصدر هذا الشهر، من بينها:
- أنتشارتد: ليغاسي أوف ثيفز كولّكشن (Uncharted: Legacy of Thieves Collection)
- مونستر هانتر رايز (Monster Hunter Rise)
أي من تلك الألعاب ستجرّب ولماذا؟ انتقل إلى صفحتنا على فيسبوك Red Bull Gaming وأخبرنا!