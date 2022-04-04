بعد مشاركة أكثر من 350 فريقاً لكرة القدم الخماسيّة في نسخة العام 2022 من التصفيات المحلّية لبطولة "ريد بُل نيمار جونيورز فايف"، انتهت المنافسات الشيّقة إلى فوز الفريق مينا 1 من العقبة. وقد اشتملت البطولة الوطنية على سبع جولات تصفيات، أقيمت في مناطق مختلفة من الأردن بحثاً عن الفريق الذي يمتلك أفضل المواهب الكرويّة.

ومع عبور الفريق مينا 1 -من العقبة- التصفيات ومباريات النهائي لتحقيق النصر في نهاية المطاف، سينتقل لاعبوه لتمثيل الأردن في النهائيات العالمية للبطولة في الدوحة في مايو 2022.

وكان النهائي الوطني شهد منافسة محتدمة جمعت 16 فريقاً تأهلوا من التصفيات، بهدف تتويج الفريق الفائز في المحطة الأردنية لبطولة "ريد بُل نيمار جونيورز فايف".

أبطال الأردن إلى نهائيات ريد بل نيمار جونيورز فايف في قطر © Murad Abaza

ومن بين الفرق الستة عشر التي خاضت المنافسات، كان الفوز من نصيب فريق واحد، مينا 1، الذي تغلّب على الجميع ويستعد الآن للسفر إلى قطر لخوض النهائيات العالميّة الشهر المقبل.

وقد شهدنا خلال نهائي البطولة جولة استعراضية لفريستايل كرة القدم من محمد غرابلة

أبطال الأردن إلى نهائيات ريد بل نيمار جونيورز فايف في قطر © Murad Abaza

وتحدي بين نجون الإعلام الذكور ضد فريق من لاعبي كرة القدم القدامى

أبطال الأردن إلى نهائيات ريد بل نيمار جونيورز فايف في قطر © Murad Abaza

وأخيراً تحدي بين فريقين من نجوم الغعلام الإناث في الأردن

أبطال الأردن إلى نهائيات ريد بل نيمار جونيورز فايف في قطر © Murad Abaza

أبطال الأردن إلى نهائيات ريد بل نيمار جونيورز فايف في قطر © Murad Abaza

وبعدها انتقلنا إلى المباراة النهائية بين فريق مينا 1 ضد فريق Jagal 4 والتي انتهت بنتيجة 5-1 لصالح فريق مينا 1 من العقبة.

أبطال الأردن إلى نهائيات ريد بل نيمار جونيورز فايف في قطر © ريد بُل الشرق الأوسط وإفريقيا

وعن توقعاتهم للنهائي "السوبر" في قطر، بحسب ما أسماه نيمار بنفسه، وما الذي لديهم ليقولوه للفرق العالمية الأخرى المشارِكة، قال أبطال الأردن: "إحنا قدها... وإن شاء الله البطولة إلنا".

نتمنى حظاً موفقاً للأبطال الأردنيين في جولتهم في النهائي السوبر في قطر!

أبطال الأردن إلى نهائيات ريد بل نيمار جونيورز فايف في قطر © Murad Abaza

عن بطولة "ريد بُل نيمار جونيورز فايف"

"ريد بُل نيمار جونيورز فايف" هي البطولة الخماسية التي تحمل توقيع النجم البرازيلي، والتي تجمع لاعبين تتراوح أعمارهم بين 16 و25 عاماً، من مختلف أنحاء العالم، للاحتفال بشغفهم المشترك: كرة القدم. وهي بطولة ترتكز على منافسات سريعة وتكتيكية وممتعة في آن معاً.

نتمنى لفريقنا الأردني حظاً سعيداً في النهائيات! ويمكنكم معرفة المزيد عن بطولة "ريد بُل نيمار جونيورز فايف" ومتابعة أداء الفريق الأردني عبر موقع www.redbullneymarjrsfive.com