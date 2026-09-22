ميرا الترزي تكتب تاريخ الدرِفت الأردني على الحلبة

أعتقد أن الدرِفت علّمني الكثير عن الناس، وعن نفسي أيضاً. أدركت أن الجميع لن يفهموا رؤيتك من البداية، وهذا أمر طبيعي. هناك أشخاص لا يؤمنون بك إلا بعد أن يروا ما يمكنك تحقيقه. تعلّمت ألا أسمح لذلك بأن يؤثر فيّ كثيراً، وأن أركز على الأشخاص الذين يؤمنون بي ويدعمونني فعلاً. وكما هو الحال مع السيارة، تعلّمت أن كل شيء في النهاية يعود إلى التوازن: أن أعرف متى أضغط أكثر، ومتى أحافظ على هدوئي، ومتى أثق بنفسي.

ماذا علّمك الدرِفت عن نفسك ولم تكوني تعرفينه من قبل؟ أعتقد أن الدرِفت علّمني الكثير عن الناس، وعن نفسي أيضاً. أدركت أن الجميع لن يفهموا رؤيتك من البداية، وهذا أمر طبيعي. هناك أشخاص لا يؤمنون بك إلا بعد أن يروا ما يمكنك تحقيقه. تعلّمت ألا أسمح لذلك بأن يؤثر فيّ كثيراً، وأن أركز على الأشخاص الذين يؤمنون بي ويدعمونني فعلاً. وكما هو الحال مع السيارة، تعلّمت أن كل شيء في النهاية يعود إلى التوازن: أن أعرف متى أضغط أكثر، ومتى أحافظ على هدوئي، ومتى أثق بنفسي.

ماذا علّمك الدرِفت عن نفسك ولم تكوني تعرفينه من قبل؟ أعتقد أن الدرِفت علّمني الكثير عن الناس، وعن نفسي أيضاً. أدركت أن الجميع لن يفهموا رؤيتك من البداية، وهذا أمر طبيعي. هناك أشخاص لا يؤمنون بك إلا بعد أن يروا ما يمكنك تحقيقه. تعلّمت ألا أسمح لذلك بأن يؤثر فيّ كثيراً، وأن أركز على الأشخاص الذين يؤمنون بي ويدعمونني فعلاً. وكما هو الحال مع السيارة، تعلّمت أن كل شيء في النهاية يعود إلى التوازن: أن أعرف متى أضغط أكثر، ومتى أحافظ على هدوئي، ومتى أثق بنفسي.

ربما كان الاستماع إلى نصائح كثيرة من أشخاص كثيرين. لكل شخص تجربته الخاصة، وما ينجح مع سائق قد لا يكون مناسباً لسائق آخر. عندما كنت أتعلم، كنت أحياناً أحاول الاستفادة من نصائح كل من حولي، وهذا كان يربكني أحياناً. لذا تعلّمت أن أستمع إلى الآخرين وأتعلم منهم، لكن في النهاية عليّ أن أعرف ما يناسبني أنا، وأن أثق بتجربتي.

ما أكبر خطأ ارتكبته عندما كنت تتعلمين؟ وماذا علّمك؟ ربما كان الاستماع إلى نصائح كثيرة من أشخاص كثيرين. لكل شخص تجربته الخاصة، وما ينجح مع سائق قد لا يكون مناسباً لسائق آخر. عندما كنت أتعلم، كنت أحياناً أحاول الاستفادة من نصائح كل من حولي، وهذا كان يربكني أحياناً. لذا تعلّمت أن أستمع إلى الآخرين وأتعلم منهم، لكن في النهاية عليّ أن أعرف ما يناسبني أنا، وأن أثق بتجربتي.

ما أكبر خطأ ارتكبته عندما كنت تتعلمين؟ وماذا علّمك؟ ربما كان الاستماع إلى نصائح كثيرة من أشخاص كثيرين. لكل شخص تجربته الخاصة، وما ينجح مع سائق قد لا يكون مناسباً لسائق آخر. عندما كنت أتعلم، كنت أحياناً أحاول الاستفادة من نصائح كل من حولي، وهذا كان يربكني أحياناً. لذا تعلّمت أن أستمع إلى الآخرين وأتعلم منهم، لكن في النهاية عليّ أن أعرف ما يناسبني أنا، وأن أثق بتجربتي.