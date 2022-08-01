مشعل كوكب بطل كأس دنلوب للدرِفت 2022 في لبنان

في بطولة مشوّقة امتدّت على يومَين وضمّت 73 مشاركاً، فاز السائق مشعل كوكب بكأس دنلوب للدرِفت 2022 في مزار موتور بارك – وردة (كفردبيان). وقد أقيمت المنافسات بالتعاون مع النادي اللبناني للسيارات والسياحة يوم الأحد 24 تموز/يوليو.