مشعل كوكب بطل كأس دنلوب للدرِفت 2022 في لبنان

في بطولة مشوّقة امتدّت على يومَين وضمّت 73 مشاركاً، فاز السائق مشعل كوكب بكأس دنلوب للدرِفت 2022 في مزار موتور بارك – وردة (كفردبيان). وقد أقيمت المنافسات بالتعاون مع النادي اللبناني للسيارات والسياحة يوم الأحد 24 تموز/يوليو.
ونجح كوكب في حصد مجموع 280 نقطة في جولته الأخيرة، ليحتلّ مركز الصدارة متقدماً على السائق بوجي في المركز الثاني برصيد 277 نقطة، بينما جاء كزافييه مسعد ثالثاً بعدما جمع 228 نقطة.
وقد تأهل مشعل كوكب بذلك لتمثيل لبنان في النهائي العالمي لبطولة ريد بُل كار بارك درِفت الذي سيقام في المملكة العربية السعودية في 9 كانون الأول/ديسمبر.