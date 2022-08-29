تعرفوا إلى بطل ريد بُل كار بارك درِفت الأردن!

بطل ريد بُل كار بارك درِفت الأردن 2022 © Estabraq Kamal

ألهب المشاركون في بطولة "ريد بُل كار بارك درِفت" ساحة أرض المعارض في عمّان بدءاً من الساعة الثامنة من مساء الجمعة 19-8-2022، في صراعهم على لقب "ملك الدرِفت".

بطل ريد بُل كار بارك درِفت الأردن 2022 © Estabraq Kamal

بطل ريد بُل كار بارك درِفت الأردن 2022 © Estabraq Kamal

وبفضل أدائه المتميّز والهجومي في سيارته BMW E46، والذي حظي بإعجاب لجنة تحكيم ثلاثية، تخطى أنس الجولة الأولى ومن ثم مرحلة أفضل ثمانية وصولاً إلى منافسات المربع الذهبي. وفي المرحلة الختامية، تمكن من جمع العدد الأكبر من النقاط، متقدماً على محمد نوفل، في حين جاء مؤمن الدحلة. وقد ضمّت لجنة التحكيم كلاً من الخبير في رياضة المحركات يوسف باسيل، وممثل الاتحاد الأردني لرياضة السيارات أنس بشتو، وبطل الراليات اللبناني جان بيار نصر الله.

بطل ريد بُل كار بارك درِفت الأردن 2022 © Estabraq Kamal

لمشاهدة الجولة التي حققت الفوز لأنس الحلو اضغط على الفيديو:

‎2‎ دقيقة بطل ريد بُل كار بارك درِفت الأردن 2022

والجدير بالذكر أن المتسابق أنس الحلو قد حصل على المركز الأول في بطولة ريد بل كار بارك درفت سنة 2019 محلياً وعالمياً، أمّا بالنسبة للعام الماضي فقد شارك في النهائيات العالمية في مصر وحّل في الموقع الرابع.

وبفوزه في النهائي الوطني للبطولة، تأهل أنس لتمثيل الأردن في النهائيات العالميّة للسلسلة التي تقام في العاصمة السعودية الرياض في ديسمبر المقبل. وهو أعرب لدى تتويجه وتسلمه جائزة المركز الأول عن فرحته العارمة بالفوز قائلاً: "شعوري بالفوز للمرّة الثانية في بطولة ريد بُل كار بارك درفت لا يوصف! وإن شاء الله سأتمكن من الحصول على اللقب في النهائيات في السعودية مرّة أخرى".

بطل ريد بُل كار بارك درِفت الأردن 2022 © Estabraq Kamal

وكانت تصفيات "ريد بُل كار بارك درِفت" عادت إلى الأردن هذا العام بعد طول انتظار، لتقدم لعشاق رياضة المحركات عروضاً فريدة. وتميّزت نسخة هذا العام بإضافة أقسام جديدة إلى المسار الذي صممّه كالعادة أسطورة الدرِفت وسباقات السيارات اللبناني عبدو فغالي، كان أبرزها إقامة ممر تحت منصات الحضور، كان يعبره المتنافسون في طريقهم لتخطي بقية العوائق والتحديات. وقد زاد ذلك من أجواء المتعة والتشويق في صفوف الجمهور الذي استمتع كذلك بعرض الدرِفت المميّز الذي قدمه فغالي بأسلوبه الخاص.

بطل ريد بُل كار بارك درِفت الأردن 2022 © Estabraq Kamal