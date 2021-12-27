تعرفوا على ماهر سلطانة... أو ماهركو!

أول ما تلاحظه لدى لقائك ماهر سلطانة المعروف بلقب ماهركو، هو مساحته الجديدة لألعاب الفيديو. فالقاعة المصمّمة حديثاً مستوحاة من سفن الفضاء العائدة إلى تسعينيات القرن الماضي، وبخاصةٍ الأفلام المرتكزة على مغامرات الفضاء، وهي تتضمّن ثلاثة أقسام مختلفة: الأول لدى دخولك مخصص للكومبيوتر وجهاز بلايستيشن 5 والبثّ بالواقع الافتراضي. أما الغرفة الثانية فهي لجهاز محاكاة الطيران والسباقات، في حين أن الثالثة والأخيرة هي صالته السينمائية المنزلية المجهزة بنظام صوتي محيطي لا مثيل له.

وبعد جولة شاملة في القاعة الجديدة، كانت لنا دردشة مع ماهركو للتعرف إليه أكثر، واكتشاف كيف تمكّن من تحقيق حلمه ليصبح واحداً من أفضل صانعي المحتوى الذائعي الصيت في المنطقة، وخصوصاً في لعبة ببجي.

لماذا اخترت اسم "ماهركو"؟

منذ بدايتي في العام 2005 عند بدأ موقع يوتيوب يكتسب شهرة، كنت أفكر ببضعة أسماء، لكن ماهركو كان الأنسب نظراً إلى المعنى المزدوج لـ"كو" بالنسبة لي: إما ماهركو بمعنى "ماهركم"، وإما "ماهر كومباني".

ماذا كنت تعمل قبل أن تصبح ماهركو؟

كنت أعمل كمشرف مالي. لكنّ ألعاب الفيديو كانت دائماً شغفي الأول.

حدّثنا عن بداياتك.

قررت البدء ببثّ المحتوى عندما كنت لا أزال موظفاً بدوام كامل، لذا تمكنت من شراء التجهيزات الجيّدة التي كنت أحتاجها للبث التدفقي، وكنت مثابراً جداً من اليوم الأول.

ما الذي جعلك تسعى لتحقيق أحلامك؟

لم أكن أخطط لترك وظيفتي والتركيز على صناعة المحتوى فقط، لذا كنت أقوم بالأمرين في الوقت نفسه. اعتدت الذهاب إلى المنزل بعد العمل، وتصوير موادّ البث، وتوليفها بنفسي... توليت إعداد كل شي. بقيت على هذا المنوال لحوالى نصف عام، إلى حين شعرت أن العمل بدوام كامل بدأ يشكل عائقاً بالنسبة لي.

لماذا اخترت ببجي كلعبتك الأساسية؟

حسناً، كنت ألعب ببجي على الكمبيوتر قبل أن أصبح صانع محتوى. ولكن عدا عن حبي للعبة، كانت ببجي الشغل الشاغل للجميع.

ما هي الألعاب الأخرى التي تهواها؟

الكثير من الألعاب، ولكن في شكل أساسي الأنواع المفضلة لي من ألعاب الفيديو هي فيفا، ألعاب السيارات، وبالطبع ألعاب المعارك القتالية والتصويب من منظور الشخص الأول.

هل تنظر إلى التعليقات السلبية؟

نعم، دائماً. ولكن هل تؤثر بي؟ كلا، على الإطلاق. أحب جمهوري، وهم يعرفون أنني أحبهم، وأنا أعرف نفسي جيداً، وهذا هو كل ما يهم.

بالنسبة إلى القاعة الجديدة، لماذا اخترت سمة السفينة الفضائية؟

أعطتني شركة "ديزاين إنسايدر" ثلاثة خيارات، لكن موضوع سفينة الفضاء الكلاسيكية كان أول ما علق في ذهني، وقد أعجبتني الفكرة على الفور.

حديثنا مع ماهركو كان ممتعاً ومشوّقاً للغاية، كما رؤية قاعته الجديدة للألعاب! ما رأيك أنت بسفينة ماهركو الفضائية؟ شارك هذا المقال وأخبرنا!