تعرفوا على الأخرس... الفنان الأول في ريد بُل جوك بوكس

كانت لنا دردشة مع الأخرس، أحد أبرز نجوم الفن الأردني الذي اكتسب شهرة واسعة خلال العامين الماضيين. في مقابلة قصيرة معه، سألناه عن بعض الأمور التي نعلم أنكم ترغبون في معرفة تفاصيلها. تابعوا القراءة لتعرفوا تماماً من هو الأخرس ولماذا ريد بُل جوك بوكس مهم بالنسبة إليه؟

كيف بدأت مسيرتك الفنية؟

لطالما كانت الموسيقى جزءاً لا يتجزأ مني، وشغفي الأول. خلال الإغلاق العام سنة 2020، كان لدي المزيد من أوقات الفراغ، لذا عندما عدت إلى الأردن بدأت بالتركيز على صناعة الموسيقى والكتابة والغناء.

ماذا كنت تفعل قبل أن تصبح فناناً؟

ربما ستتفاجأون لمعرفة أنني كنت أعمل بدوام كامل من التاسعة صباحاً وحتى الخامسة عصراً كمدير مبيعات في شركة نفطية في الخليج.

ما الذي يلهمك لتأليف الموسيقى؟ أخبرنا عن بعض مصادر إلهامك.

مصادر الإلهام تأخذ أشكالاً مختلفة، ولكن بالنسبة لي، فإن المسائل التي اختبرها خلال حياتي إضافة إلى تجاربي تشكل مصدر إلهام مستمر للتأليف وكتابة الموسيقى.

هل من مواهب مخبأة ربما لا يعرفها جمهورك؟

أنا ماهر في واقع الأمر في الـ"بيت بوكس".

الطبق المفضل لديك؟

أي شيء معدّ في المنزل!

كيف تصف تعاونك للمرة الأولى مع ريد بُل جوك بوكس؟

بالنسبة لي، يشكل حفل ريد بُل جوك بوكس منصة لاستكشاف أنغام جديدة وتحديات موسيقية، وهي تجربة يحلو خوضها.

هل تشعر بالتوتر إزاء ما يتطلبه خوض ريد بُل جوك بوكس؟ ولماذا؟

ربما قليلاً نعم! أعني أنني لم أقدم حفلاً بهذا الحجم قبل ذلك في الأردن، وبمفهوم جديد كلياً. لذا هذا النوع من الشعور جيد ومفيد.

ما هي أفضل ثلاث أغنيات بالنسبة إليك؟

أحب عيد ميلادك، آخر كاس وبعد شو.

صِف لنا بكلمة واحدة ما يلي:

موسيقاك : حياتي

ريد بُل جوك بوكس : مرح

ما هي نصيحتك للذين يخشون السير وراء أحلامهم؟

الحياة قصيرة، لا تهدروها وأنتم تقومون بأمر ما لا يعجبكم.

ما هي نصيحتك لنفسك عندما كنت في أصغر سناً من الآن؟

كن شامخ الرأس دائماً، ولا تُعِر انتباهاً لأقاويل الناس عنك وعما تفعله، وثِقْ ببساطة بالصوت الذي في داخلك.

إن لم تكن موسيقياً، ماذا ستكون؟

الآن وبعدما صارت الموسيقى مهنتي، لا أرى نفسي أقوم بأي شيء آخر.

ما هي رسالتك لمحبيك؟

أحبكم جميعاً وأشكر لكم دعمكم؛ وسأقدم دائماً أفضل ما لديّ!

الأخرس © Waleed Karam

لحجز تذاكركم، الرجاء زيارة: www.sajilni.com