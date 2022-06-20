إنه أشهر من التعريف، وقد كان نجم الساحة الفنية الأردنية خلال حفلات كثيرة قدمها في السنوات الأخيرة، لذا لم يكن من المفاجئ أن نطلب من الموهبة الموسيقية أن يكون في قلب أول نسخة من ريد بُل جوك بوكس تقام في الشرق الأوسط وتحديداً في الأردن.

وقد كانت لنا هذه الدردشة السريعة مع مرقة، والتي طرحنا عليه خلالها بعض الأسئلة التي تتيح لكم الغوص أكثر في تفاصيل مسيرته، والتعرف إليه عن كثب، منذ انطلاقته ووصولاً إلى مشاريعه الحالية والمستقبلية. تابعوا القراءة للتعرف أكثر على الموسيقي الأردني!

تعرفوا على أول فنان في ريد بُل جوك بوكس عزيز مرقة © Murad Abaza

كيف كانت انطلاقة مسيرتك الفنية؟

لطالما أحببت الموسيقى. عندما كنت فتى صغيراً، كنت أغني الكلمات في كتب المذاكرة عوضاً عن قراءتها ببساطة بصوت عالٍ. ولطالما اقتنى والداي آلات موسيقية مثل آلات المفاتيح وألعاب البيانو والتي غالباً ما انجذبت إليها. وبدأت منذ ذلك الحين بعزف آلات المفاتيح معتمداً على أذني الموسيقية. وفي سن الثانية عشرة، بدأت بتعلم الموسيقى كما يجب. وقد نلت منحة من جامعة أركنساس، حيث حزت على شهادة جامعية بالتأليف الموسيقي. ولدى عودتي، قمت بما كان مكتوباً لي منذ البداية، وهو العمل في الموسيقى؛ من الإنتاج وتنظيم الحفلات والفرق الموسيقية والغناء. ولم يمر وقت طويل حتى انطلقت مسيرتي في الغناء.

ماذا كنت تفعل قبل أن تصبح موسيقياً؟

لا شيء على الإطلاق. لطالما كنت موسيقياً قلباً وقالباً، حتى ولو في بعض الأوقات كانت شكوكي ومخاوفي تبطئني بعض الشيء. فكرت في دراسة إدارة الأعمال لاتّباع مسار يتوافق ربما أكثر مع توجهات المجتمع، لكني لم أفعل ذلك، وتمسّكت بالموسيقى، وكان ذلك بتشجيع من والديّ. وكان والدي يمازح أنه واثق من أنني كنت سأصبح أفشل موظف إن اخترت غير الموسيقى. وقد دعمني هو ووالدتي وواكباني في رحلتي نحو تحقيق حلمي.

ما الذي يلهمك لتأليف الموسيقى؟ أخبرنا عن مصادر إلهامك.

أستمع إلى كل أنواع الموسيقى. الموسيقى الكلاسيكية، على سبيل المثال، أشعر أنها تُغْنيني. أتحمّس عادة للكتابة عندما أشعر أن لديّ الكلمات التي تعبّر عن المجتمع، وعندما أشعر أنني سأحمل راية المجتمع من خلال أغنية. وأسارع إلى كتابة الأغنية عند أشعر بهذا الإلهام.

هل من مواهب مخبّأة لديك لا نعرف عنها؟

إلى جانب العزف على آلات موسيقية متنوّعة، والتأليف الموسيقي والغناء، ثمة موهبة مخفيّة قررت أن أظهرها للعلن خصوصاً بعد الإغلاق بسبب كوفيد، وهي أنني أتقن لعبة "كاونتر سترايك: غلوبال أوفينسيف" (CS:GO). هكذا أرفّه عن نفسي، وقد أمضي ما يصل إلى ثلاث ساعات وأنا ألعب؛ إنها وسيلة جيدة للاسترخاء والتسلية.

ما هو طبقك المفضل؟

أحب الطعام بشكل عام! ولكن إن كان علي أن أختار طبقاً مفضلاً، فهو السمك المشويّ، وبخاصة سمك القاروص، وأحب مأكولات ثمار البحر الشرق أوسطية كثيراً.

كيف تصف تعاونك للمرة الأولى مع ريد بُل جوك بوكس؟

إنه حدث مثير للاهتمام. كنت أشعر أنا والفرقة بأننا نحتاج إلى تحدٍ ما في الفترة الأخيرة. لذا أحببت التحدي القائم من خلال ريد بُل جوك بوكس، وأنتظر بفارغ الصبر اعتلاء المسرح.

هل تشعر بالتوتر إزاء ما يتطلبه خوض ريد بُل جوك بوكس؟

كلا في واقع الأمر. كما قلت، أنا أعشق التحدي، ونظراً إلى كوني موسيقياً ومنتجاً أعمل كذلك على إعادة توزيع الموسيقى، فهذا جزء مما أفعله. لذا أنا متشوّق لذلك.

ما هي أفضل ثلاثة أغنيات بالنسبة إليك؟

عدّي يا غيم، مين قلك، وما في منك.

تعرفوا على أول فنان في ريد بُل جوك بوكس عزيز مرقة © Motaz Ibrahim

كيف تشعر إزاء اعتلائك المسرح مع الأخرس؟

أحب الصعود إلى المسرح معه! هذا شرف لي. وأنا متحمس لما ستؤول إليه الأمور من خلال هذا الحدث. جمهورنا مختلف أنا والأخرس، وأظن أن هذه من المرات النادرة التي يقدم فيها فنانان أردنيان أداءً لجمهورين كبيرَين مختلفَين تماماً.

قد يكون هنالك تعاون بيننا على خشبة المسرح... لكنكم لم تسمعوا ذلك مني!

تعرفوا على أول فنان في ريد بُل جوك بوكس عزيز مرقة © Motaz Ibrahim

صِف لنا بكلمة واحدة ما يلي:

موسيقاك: مُتَنَفَّس

ريد بُل جوك بوكس: مرح

ما هي نصيحتك للذين يخشون السير وراء أحلامهم؟

في نهاية المطاف، ستندمون فقط على ما لم تقوموا به.

ما هي نصيحتك لنفسك عندما كنت في أصغر سناً من الآن؟

إهدأ! لأن كل ما كان يحصل حولي كان يبدو جدياً ومخيفاً أكثر مما هو في الواقع. تعلمت الآن أن في أي وقت أشعر بالتحدي أو أن العالم يقف في وجهي، سيكون ذلك موقتاً وفي يومٍ ما سيصبح جزءاً من الماضي، ولن أتذكره حتى.

إن لم تكن موسيقياً، ماذا ستكون؟

لست واثقاً من ذلك. ربما كنت سأهيم على وجهي من دون هدف، ولا أفعل شيئاً سوى سؤال نفسي: "لماذا لست موسيقياً؟"

ما هي رسالتك لمحبيك؟

أحبكم أصدقائي، وأنتظر بفارغ الصبر رؤيتكم من جديد في حفلة بعيداً من العالم الرقمي!

تعرفوا على أول فنان في ريد بُل جوك بوكس عزيز مرقة © Karim Saleh

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