تعرفوا إلى المشاركين في نهائي "ريد بُل كار بارك درِفت" الأردن

باتت النسخة الحادية عشرة من منافسات "ريد بُل كار بارك درِفت" في الأردن على الأبواب، والبطولة المرتقبة ستكون أكبر من أي وقت مضى! ويقام الحدث في 19 أغسطس 2022 بالشراكة مع الأردنية لرياضة السيارات، إطارات دنلوب، زين الأردن، الملكيّة الأردنية، البنك الأهلي، إنجوت بروكرز، قناة رؤيا الفضائية، راديو بلِس 104.3، راديو هلا، على أن تكون سيارة البطولة من تقدمة ورعاية MG Motor الأردن.
ترقبوا الكشف عن سيارة الدرِفت الجبارة، "إم جي جي تي" الجديدة كلياً، والتي سيكون السائق الأسطورة اللبناني عبد فغالي خلف مقودها ليقدم عروضاً مذهلة خلال النهائي الوطني يوم الجمعة.
أبطال الدرِفت في النهائي الأردني:
سيكون 23 سائق درِفت هذه السنة على موعد مع فرصة تقديم أقوى العروض على المسار الفريد الخاص بالبطولة، ومن بينهم من سبق أن أمتعونا بمهاراتهم المتميّزة، مثل أنس الحلو وعبدالله أبو حسين!
فيما يلي اللائحة النهائية للسائقين الـ23 الذين سنتابعهم في ريد بُل كار بارك درِفت الأردن 2022:
- عثمان تكريتي
- محمد نوفل
- مؤيد يوسف
- صهيب البكر
- أحمد الجبالي
- رأفت هارون
- محمود شداد
- فارس صرار
- عصام الجمل
- أنس الحلو
- سليمان عوض
- مؤمن الدحلة
- عبد الرحمن الصوالحي
- جبريل حسونة
- مجاهد بيتموني
- محمد كعوش
- ركان أبو زرق
- عبدالله حماده
- محمد الجبالي
- فراس سمارة
- عبدالله سرور
- معاذ طه
- عبدالله أبو حسين
وكان أنس الحلو قد تُوّج في العام 2019 ملكاً للدرِفت في نهائيات سلسلة ريد بُل كار بارك درِفت التي احتضنتها مدينة إسطنبول التركية. أما العام الماضي، فقد خطف عبدالله أبو حسين اللقب المحلي، وتأهل لتمثيل الأردن في النهائيات العالمية التي استضافتها مصر، حيث احتل المركز الثاني خلف السائق العُماني أحمد العامري.
أين يمكنكم الحصول على التذاكر؟
استعدوا لحضور أقوى عروض السيارات وأكثر المنافسات حماسة في ريد بُل كار بارك درِفت بدءاً من الساعة 8:00 مساءً! التذاكر متوفرة على موقع www.sajilni.com، ويمكنكم كذلك متابعة البث التلفزيوني المباشر عبر قناة رؤيا بدءاً من الساعة 9:30 مساءً، وأيضاً على صفحة ريد بُل لرياضة المحركات (Red Bull Motorsport).