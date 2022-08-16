تعرفوا إلى المشاركين في نهائي "ريد بُل كار بارك درِفت" الأردن

باتت النسخة الحادية عشرة من منافسات "ريد بُل كار بارك درِفت" في الأردن على الأبواب، والبطولة المرتقبة ستكون أكبر من أي وقت مضى! ويقام الحدث في 19 أغسطس 2022 بالشراكة مع الأردنية لرياضة السيارات،

سيكون 23 سائق درِفت هذه السنة على موعد مع فرصة تقديم أقوى العروض على المسار الفريد الخاص بالبطولة، ومن بينهم من سبق أن أمتعونا بمهاراتهم المتميّزة، مثل أنس الحلو وعبدالله أبو حسين!

سيكون 23 سائق درِفت هذه السنة على موعد مع فرصة تقديم أقوى العروض على المسار الفريد الخاص بالبطولة، ومن بينهم من سبق أن أمتعونا بمهاراتهم المتميّزة، مثل أنس الحلو وعبدالله أبو حسين!

سيكون 23 سائق درِفت هذه السنة على موعد مع فرصة تقديم أقوى العروض على المسار الفريد الخاص بالبطولة، ومن بينهم من سبق أن أمتعونا بمهاراتهم المتميّزة، مثل أنس الحلو وعبدالله أبو حسين!