رالي ريد
ناصر العطية يكشف النقاب عن أحدث سياراته في داكار
يحدثنا بطل داكار ثلاث مرات عن مركباته السابقة التي خاض فيها الرالي، قبل أن يعرفنا على سيارته الجديدة كلياً تويوتا "جي آر دي كاي آر هايلكس تي 1+".
سر البقاء في الطليعة هو عدم البقاء في مكانك، وهذا الأمر ينطبق خصيصاً على رياضة المحركات. لهذا السبب وبعد إحرازه لقبه الخامس في كأس العالم لراليات كروس كانتري للاتحاد الدولي للسيارات في نهاية الأسبوع، قرر ناصر العطية أن يتقدم خطوة إلى الأمام ويحضر سيارة جديدة كلياً لداكار المقبل.
وتقديم فئة "تي 1+" الجديدة في رالي داكار 2022، تطلب من فريق تويوتا غازو ريسينغ أن يخضع سيارته هايلكس لعملية تجديد شاملة قبل الرالي المقبل. ومن بين الخصائص البارزة في سيارة العطية تويوتا "جي آر دي كاي آر هايلكس تي 1+" إطارات أكبر، وحركة أكبر في نظام التعليق لتلبية المتطلبات الفريدة لداكار.
وفيما يزداد الترقب للمرحلة الأولى لداكار المقبل في 2 يناير في المملكة العربية السعودية، يمكنك مشاهدة الفيديو في الأعلى لرؤية العطية وهو يقدم سيارته الجديدة، ويتحدث كذلك عن السيارات الثلاث المختلفة التي سبق وقادها للنصر في داكار.
وحقق العطية انتصارات في إسبانيا والمغرب وأبوظبي والمملكة العربية السعودية في طريقه نحو إحراز لقب كأس العالم لراليات كروس كانتري. وهو سيصل إلى داكار 2022 على أكمل استعداد لخوض الرالي، ومع سيارة مصمّمة ومطوّرة خصيصاً لتحقيق النجاحات في الصحراء.
وسيرافق المتسابق القطري ملاحه الفرنسي ماتيو بوميل في داكار المقبل. وقد أثمرت هذه الشراكة بين الرجلين حتى اليوم أربع ألقاب كأس العالم وانتصارَين في داكار، في حين أن التفاهم بين الزميلَين يتحسّن أكثر وأكثر مع مرور السنوات.
وبعد احتلاله المركز الثاني مرتين في داكار في المملكة العربية السعودية، ما زال العطية يطمح بقوة للفوز في الرالي في منطقته العربية. وهو يقول: "أنا متحمس للغاية لخوض كل كيلومتر مع تي 1+". ويضيف: "تبدو السيارة قوية وهجومية جداً، وسأبذل كل ما في وسعي كي أكون أول سائق يفوز في داكار داخل سيارة تي 1+".
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وكان العطية خاض أول تجربة في رالي داكار خلف عجلة سيارة ميتسوبيشي في العام 2004، منهياً المسار الذي امتدّ من فرنسا إلى السنغال في المركز العاشر. وقد حقق أول فوز في إحدى مراحل داكار في 2007 خلف مقود "بي أم دبليو". غير أن النجاحات بدأت تطرق أبواب القطري مع انتقال الرالي إلى أميركا الجنوبية. وقد احتفل العطية بأول لقب في داكار في 2011 في العاصمة الأرجنتينية بيونوس أيريس في سيارة فولسفاغن تواريغ.
تلا ذلك نجاح آخر في أميركا الجنوبية في العام 2015، وهذه المرة في سيارة ميني ومع بوميل إلى جانبه كملاح. وسيطرة الثنائي هذه السنة تجلّت في تصدرهما السباق منذ اليوم والثاني، وحصدهما مجموع خمسة انتصارات في المراحل.
وأحدث فوز للعطية في داكار يعود إلى العام 2019، في النسخة الأخيرة للرالي في أميركا الجنوبية. وكان ذلك ثالث داكار للعطية وبوميل مع فريق "تويوتا غازو رايسينغ"، وقد أعطى فوزهما الفريق أول انتصار له على الإطلاق في أقسى الراليات في العالم. وبات العطية مستعداً اليوم لكتابة فصل جديد للفريق مع تسلمه مفاتيح سيارته تويوتا "جي آر دي كاي آر هايلكس تي 1+".
تابعوا تفاصيل رالي داكار 2022 منذ انطلاقته مع تغطية على RedBull.com وتلفزيون ريد بُل Red Bull TV. والنسخة الجديدة لأقوى اختبار لقدرات التحمل في رياضة المحركات على وجه الأرض ستحتضنها الكثبان السعودية. وتنطلق المرحلة الأولى من حائل في 2 يناير على أن يختتم الرالي في جدة في 14 يناير.