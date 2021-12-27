ناصر العطية يكشف النقاب عن أحدث سياراته في داكار

سر البقاء في الطليعة هو عدم البقاء في مكانك، وهذا الأمر ينطبق خصيصاً على رياضة المحركات. لهذا السبب وبعد إحرازه لقبه الخامس في كأس العالم لراليات كروس كانتري للاتحاد الدولي للسيارات في نهاية الأسبوع، قرر

أن يتقدم خطوة إلى الأمام ويحضر سيارة جديدة كلياً لداكار المقبل.