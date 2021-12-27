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رالي ريد

ناصر العطية يكشف النقاب عن أحدث سياراته في داكار

يحدثنا بطل داكار ثلاث مرات عن مركباته السابقة التي خاض فيها الرالي، قبل أن يعرفنا على سيارته الجديدة كلياً تويوتا "جي آر دي كاي آر هايلكس تي 1+".
بقلم Tim Sturtridge
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سر البقاء في الطليعة هو عدم البقاء في مكانك، وهذا الأمر ينطبق خصيصاً على رياضة المحركات. لهذا السبب وبعد إحرازه لقبه الخامس في كأس العالم لراليات كروس كانتري للاتحاد الدولي للسيارات في نهاية الأسبوع، قرر ناصر العطية أن يتقدم خطوة إلى الأمام ويحضر سيارة جديدة كلياً لداكار المقبل.
وتقديم فئة "تي 1+" الجديدة في رالي داكار 2022، تطلب من فريق تويوتا غازو ريسينغ أن يخضع سيارته هايلكس لعملية تجديد شاملة قبل الرالي المقبل. ومن بين الخصائص البارزة في سيارة العطية تويوتا "جي آر دي كاي آر هايلكس تي 1+" إطارات أكبر، وحركة أكبر في نظام التعليق لتلبية المتطلبات الفريدة لداكار.
وفيما يزداد الترقب للمرحلة الأولى لداكار المقبل في 2 يناير في المملكة العربية السعودية، يمكنك مشاهدة الفيديو في الأعلى لرؤية العطية وهو يقدم سيارته الجديدة، ويتحدث كذلك عن السيارات الثلاث المختلفة التي سبق وقادها للنصر في داكار.
Toyota GR DKR Hilux T1+
Engine
Twin-turbo V6 engine of 3.5 litres
Overall weight
2,000kg
1/5
يحدثنا بطل داكار ثلاث مرات عن مركباته السابقة التي خاض فيها الرالي، قبل أن يعرفنا على سيارته الجديدة كلياً تويوتا "جي آر دي كاي آر هايلكس تي 1+".
ناصر العطية يكشف النقاب عن أحدث سياراته في داكار
© Kin Marcin/Red Bull Content Pool
وحقق العطية انتصارات في إسبانيا والمغرب وأبوظبي والمملكة العربية السعودية في طريقه نحو إحراز لقب كأس العالم لراليات كروس كانتري. وهو سيصل إلى داكار 2022 على أكمل استعداد لخوض الرالي، ومع سيارة مصمّمة ومطوّرة خصيصاً لتحقيق النجاحات في الصحراء.
وسيرافق المتسابق القطري ملاحه الفرنسي ماتيو بوميل في داكار المقبل. وقد أثمرت هذه الشراكة بين الرجلين حتى اليوم أربع ألقاب كأس العالم وانتصارَين في داكار، في حين أن التفاهم بين الزميلَين يتحسّن أكثر وأكثر مع مرور السنوات.
وبعد احتلاله المركز الثاني مرتين في داكار في المملكة العربية السعودية، ما زال العطية يطمح بقوة للفوز في الرالي في منطقته العربية. وهو يقول: "أنا متحمس للغاية لخوض كل كيلومتر مع تي 1+". ويضيف: "تبدو السيارة قوية وهجومية جداً، وسأبذل كل ما في وسعي كي أكون أول سائق يفوز في داكار داخل سيارة تي 1+".
Mathieu Baumel und Nasser Al-Attyiah beim Test in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate, am 4. November 2022.
Siegerduo: Mathieu Baumel und Nasser Al-Attyiah
© Kin Marcin/Red Bull Content Pool
Most of the time we speak in English inside the car. It’s more easy for the navigation
Mathieu Baumel
وكان العطية خاض أول تجربة في رالي داكار خلف عجلة سيارة ميتسوبيشي في العام 2004، منهياً المسار الذي امتدّ من فرنسا إلى السنغال في المركز العاشر. وقد حقق أول فوز في إحدى مراحل داكار في 2007 خلف مقود "بي أم دبليو". غير أن النجاحات بدأت تطرق أبواب القطري مع انتقال الرالي إلى أميركا الجنوبية. وقد احتفل العطية بأول لقب في داكار في 2011 في العاصمة الأرجنتينية بيونوس أيريس في سيارة فولسفاغن تواريغ.
تلا ذلك نجاح آخر في أميركا الجنوبية في العام 2015، وهذه المرة في سيارة ميني ومع بوميل إلى جانبه كملاح. وسيطرة الثنائي هذه السنة تجلّت في تصدرهما السباق منذ اليوم والثاني، وحصدهما مجموع خمسة انتصارات في المراحل.
وأحدث فوز للعطية في داكار يعود إلى العام 2019، في النسخة الأخيرة للرالي في أميركا الجنوبية. وكان ذلك ثالث داكار للعطية وبوميل مع فريق "تويوتا غازو رايسينغ"، وقد أعطى فوزهما الفريق أول انتصار له على الإطلاق في أقسى الراليات في العالم. وبات العطية مستعداً اليوم لكتابة فصل جديد للفريق مع تسلمه مفاتيح سيارته تويوتا "جي آر دي كاي آر هايلكس تي 1+".
Nasser Al-Attiyah and Timo Gottschalk in action during the 6th stage of Dakar Rally 2011 between Iquique and Arica, Chile on January 7, 2011
Nasser Al-Attiyah's Volkswagen Race Touareg 3
© Marcelo Maragni / Red Bull Content Pool
Nasser Al-Attiyah wins the Dakar Rally 2011 in Buenos Aires on January 16, 2011
Getting hands on the trophy for the first time
© Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool
Nasser Al-Attiyah races during the 9th stage of Rally Dakar 2015 from Iquique to Calama, Chile on January 13, 2015
Crusing over the sands of South America
© Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool
Nasser Al-Attiyah celebrates his win with co-driver Mathieu Baumel at the finish line of Rally Dakar 2015 in Baradero, Argentina on January 17, 2015
Success with Mathieu Baumel
© Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool
Al-Attiyah gave Toyota their first Dakar win
© Eric Vargiolu/DPPI/Red Bull Content Pool
All three Dakar wins so far have come in South America
© Flavien Duhamel/Red Bull Content Pool
تابعوا تفاصيل رالي داكار 2022 منذ انطلاقته مع تغطية على RedBull.com وتلفزيون ريد بُل Red Bull TV. والنسخة الجديدة لأقوى اختبار لقدرات التحمل في رياضة المحركات على وجه الأرض ستحتضنها الكثبان السعودية. وتنطلق المرحلة الأولى من حائل في 2 يناير على أن يختتم الرالي في جدة في 14 يناير.
رالي ريد