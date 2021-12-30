سنة جديدة، هوايات جديدة، وانطلاقة متجدّدة!

والجدير بالذكر أن هذه ليست سوى لائحة صغيرة من النشاطات التي اخترناها لك؛ ثمة الكثير الكثير من الهوايات الأخرى والنشاطات التي يمكنك القيام بها يومياً. من المهم كذلك أن تذكر نفسك أنك إن رغبت في رؤية تغيير في حياتك، ليس من الضروري أن يكون ذلك مع بداية كل عام، بل يمكنك فعل ذلك في أي وقت كان!