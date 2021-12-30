سنة جديدة، هوايات جديدة، وانطلاقة متجدّدة!

. لذا رأينا أن في إمكاننا مساعدتك، مع لائحة من رياضات جديدة قد تحظى باهتمامك في سنة 2022.
لدى كل منا صفاته الحميدة وشخصيته التي تميّزه عن سواه، لكنّ إدخال بعض التغيير الإيجابي إلى روتيننا اليومي ليس بالأمر السيء على الإطلاق! لهذا السبب نريد أن نشجعك على ممارسة هوايات جديدة مرتبطة بالرياضة الجسدية أم الذهنية، لبدء عامك الجديد بطاقة وحيوية.
اطّلع على لائحتنا وأخبرنا عن النشاط الذي يناسب أسلوب حياتك!
1- اللياقة البدنية:
التدريب المتواتر العالي الكثافة، أو "هيت" (HIIT) كما يعرف، هو نوع جديد نسبياً من رياضات اللياقة البدنية، الذي يرتكز على فترات قصيرة من التمرين القوي، والتي تستقطع بفترات للتعافي. ومن فوائد هذه الرياضة:
- التخلّص من السعرات الحرارية الزائدة في وقت قصير من الزمن
- زياد معدلات الأيض لمدة ساعات بعد التمرين
- زيادة حجم العضلات
- تحسين استهلاك الجسم للأكسجين
- تحسين معدلات ضربات القلب، وسكر الدم، وضغط الدم
كل هذا يبدأ مع أسلوب حياة جديد يهدف إلى إبقائك في صحة جيدة، ولياقة جيدة، ومفعماً بالنشاط.
كيف تبدأ: إبحث عن أقرب نادٍ يقدم تمارين التدريب المتواتر العالي الكثافة (HIIT)، تسجّل، واتّفق مع المدرّب على موعد بداية تمارينكَ!
2- كرة السلة:
كرة السلة هي واحدة من الرياضات الأكثر شهرة حول العالم، وليس عليك أن تكون رياضياً محترفاً لكي تحبها وتلعبها! إن كنت تفكر بإدخال كرة السلة إلى أسلوب حياتك الجديد والصحي، عليك أن تعلم أن هذه الرياضة سريعة وتتطلب مجموعة متنوعة من الحركات، من ضمنها التهديف، والتحكم بالكرة والتمرير وسوى ذلك الكثير.
وإن أردت المزيد، ورغبت في أن تصبح لاعباً محترفاً، تصبح المعادلة مختلفة تماماً، وننصحك في هذه الحالة بأن تبدأ بأخذ حصص تدريبية محترفة.
كيف تبدأ: أحضر كرة سلة، ابدأ بالتمرين على التحكم بالكرة على وقع موسيقى جيدة تزيد من حماستك، قبل التصويب نحو السلة وتسجيل النقاط!
3- ألعاب الفيديو:
من التمارين الكثيفة إلى ألعاب الفيديو؟ لم لا؟ نحن نعني ذلك تماماً! لسنا نتحدث عن ألعاب فيديو مخصصة لجهاز محدد، بل عن تلك المصنّفة:
- ألعاب موبايل
- ألعاب خاصة بمنصّات اللعِب الشهيرة
- ألعب كومبيوتر
- ألعاب أجهزة محاكاة الواقع
كل لعبة تتمتّع بأسلوبها الفريد، واستراتيجياتها الخاصة، إضافة إلى طريقة اللعب التي تميّزها، ما يجعلها مثالية للرياضة الذهنية! يبقى لك أن تختار أياً منها تفضّل.
كيف تبدأ: قم باختيار أسلوب اللعب الذي تفضله، قبل انتقاء اللعبة المناسبة لهذا الأسلوب، وابدأ ببساطة بالتمرين.
والجدير بالذكر أن هذه ليست سوى لائحة صغيرة من النشاطات التي اخترناها لك؛ ثمة الكثير الكثير من الهوايات الأخرى والنشاطات التي يمكنك القيام بها يومياً. من المهم كذلك أن تذكر نفسك أنك إن رغبت في رؤية تغيير في حياتك، ليس من الضروري أن يكون ذلك مع بداية كل عام، بل يمكنك فعل ذلك في أي وقت كان!
شارك هذا المقال وأخبرنا عن مخططاتك لبداية العام 2022، وما تمكّنت من تحقيقه في سنة 2021. ولك منا أطيب التمنيات بحلول العام الجديد!