ريد بُل بادل داش يقدّم تجربة بادل بإيقاع مختلف في الكويت

انسَ كل اللي تعرفه عن بطولات البادل التقليدية.

ريد بُل بادل داش يحوّل اللعبة إلى تحدّي سريع وحماسي، حيث تستمر المباريات لمدة ٧ دقايق فقط، وكل نقطة تفرق، وضغطة وحدة على الزر الأحمر ممكن تغيّر مجرى المنافسة بالكامل.

ريد بُل الأصلي ريد بُل مشروب الطاقة اعرف المزيد

من ٤ إلى ١٨ سبتمبر، راح يتنافس لاعبو البادل من مختلف أنحاء الكويت على بطاقة التأهل إلى النهائي الوطني، وفرصة تمثيل الكويت في النهائي العالمي بألمانيا.

بطولة مختلفة بإيقاع أسرع، وحماس وأدرينالين من أول نقطة لآخر لحظة. والأهم؟ إن الوصول إلى ١٦ نقطة مو نهاية المهمة... بل بداية السباق الحقيقي.

شنو نظام البطولة؟

تضم كل تصفية ١٦ فريق، موزعين على مجموعتين كل مجموعة فيها ٨ فرق.

تمشي المنافسات بنظام الدوري، بحيث يواجه كل فريق جميع الفرق الموجودة في مجموعته، ما يعني ٧ مباريات لكل فريق وفرص أكثر لجمع النقاط المكتسبة.

لكن لا تتوقع مباريات طويلة.

كل مباراة مدتها ٧ دقايق فقط، أو إلى أن يوصل أحد الفريقين إلى ١٦ نقطة. ومع هالإيقاع السريع، كل نقطة ممكن تصنع الفرق.

الهدف مو مجرد الفوز بالمباريات، بل جمع أكبر عدد ممكن من النقاط والتقدّم في الترتيب.

الزر الأحمر... سرّ التحدي

هني تبدأ المتعة الحقيقية.

أول فريق يوصل إلى ١٦ نقطة يقدر يركض ويضغط على الزر الأحمر قبل انتهاء الـ٧ دقايق.

وبمجرد الضغط عليه، يتوقف اللعب في جميع المباريات فوراً، ويحصل الفريق على فوز خاص ونقطة إضافية تضاف إلى رصيده.

هالنقطة الإضافية ممكن تكون الفرق بين التأهل والخروج من المنافسة.

لهذا السبب عزيزي، ريد بُل بادل داش مو مجرد اختبار لمهاراتك في البادل، لكنه اختبار للسرعة والتركيز واتخاذ القرار باللحظة المناسبة. لأنك مو قاعد تنافس الفريق اللي جدامك بس، بل تنافس كل فريق موجود على الملاعب بنفس الوقت.

منو يتأهل للنهائي الوطني؟

في نهاية كل تصفية، يتأهل الفريق صاحب أعلى رصيد من النقاط المكتسبة في كل مجموعة.

يعني فريقين يتأهلون من كل تصفية إلى النهائي الوطني، اللي يجمع أفضل الفرق المتأهلة من مختلف مراحل التصفيات.

والمحطة التالية؟ ألمانيا

النهائي الوطني راح يوم ١٨ سبتمبر في أورو بادل – فندق الريجنسي.

الفِرق الفائزة بالنهائي الوطني راح تمثّل الكويت في النهائي العالمي بألمانيا، وتواجه الفائزين من الدول المشاركة حول العالم.

مواعيد التصفيات

التصفية ١ – رجال

٤ سبتمبر | بادل راكيت

التصفية ٢ – رجال

٥ سبتمبر | بادل يارد

التصفية ٣ – رجال

١١ سبتمبر | بادل إن

التصفية ٤ – رجال

١٢ سبتمبر | أوشن بادل

التصفية ٥ – نساء

١٨ سبتمبر | أورو بادل

منو يقدر يشارك؟

باب المشاركة مفتوح لجميع اللاعبين بعمر ١٨ سنة أو أكثر.

أما لاعبو المنتخبات الوطنية الحاليون للأسف غير مخولين للمشاركة في البطولة.

رسوم التسجيل

رسوم المشاركة ١٠ د.ك للفريق.

٧ مباريات. ٧ دقايق. ١٦ نقطة. وزر أحمر ممكن يغيّر كل شيء.

شنو ناطر؟ سجّل الحين وخلك جزء من ريد بُل بادل داش الكويت.