1.روزنامة بطولة "بريميير بادل" للعام 2026
الموقع
تصنيف البطولة
الزمان
الرياض، المملكة العربية السعودية
بي 1
9-14 فبراير
خيخون، إسبانيا
بي 2
2 – 8 مارس
كانكون، المكسيك
بي 2
16 – 22 مارس
ميامي، الولايات المتحدة
بي 1
23 – 29 مارس
الدوحة، قطر
مايجور
6 – 11 أبريل
الجيزة الجديدة، مصر
بي 2
13 – 18 أبريل
بروكسل، بلجيكا
بي 2
20 – 26 أبريل
بوينوس أيرس، الأرجنتين
بي 1
11 - 17 مايو
أسونسيون، باراغواي
بي 2
18 – 24 مايو
روما، إيطاليا
مايجور
1 - 7 يونيو
فالنسيا، إسبانيا
بي 1
8 - 14 يونيو
بلد الوليد، أسبانيا
بي 2
22 - 28 يونيو
بوردو، فرنسا
بي 2
29 يونيو - 5 يوليو
ملقة، إسبانيا
بي 1
13 – 19 يوليو
بريتوريا، جنوب إفريقيا
بي 2
27 يوليو - 2 أغسطس
لندن، المملكة المتحدة
بي 1
3 – 9 أغسطس
ألعاب البحر الأبيض المتوسط
24 – 30 أغسطس
مدريد، إسبانيا
بي 1
31 أغسطس – 6 سبتمبر
باريس، فرنسا
مايجور
7 – 13 سبتمبر
أوروبا (يتم التأكيد لاحقًا)
بي 2
14 – 20 سبتمبر
روتردام، هولندا
بي 2
28 سبتمبر – 4 أكتوبر
دوسلدورف، ألمانيا
بي 2
5 – 11 أكتوبر
ميلانو، إيطاليا
بي 1
12 – 18 أكتوبر
الكويت، الكويت
بي 1
26 – 31 أكتوبر
الاتحاد الدولي للبادل
كأس العالم
1 – 7 نوفمبر
دبي، الإمارات العربية المتحدة
بي 1
9 – 15 نوفمبر
أكابولكو، المكسيك
مايجور
23 – 29 نوفمبر
برشلونة، إسبانيا
نهائيات الجولة
7 – 13 ديسمبر
