ينقل تلفزيون ريد بُل (Red Bull TV) فعاليات بطولة "بريميير بادل"، وهي الجولة الاحترافية الرسمية لرياضة البادل، لموسم 2026. هذا ما سيتيح لك مشاهدة جميع محطات الجولة العالمية البالغ عددها 26، والتي سيتم بثها على الهواء مباشرة، وستبدأ التغطية من الدور ربع النهائي وتستمر حتى النهائيات.

وبعد نجاح موسمها الأول كجولة عالمية، ستشهد جولة هذه السنة انضمام ثلاثة مواقع جديدة، بما في ذلك لندن وبريتوريا وفالنسيا. وبالتالي، ثمة جدول زمني موسّع يضم 26 بطولة في 18 بلداً.

01 1.روزنامة بطولة "بريميير بادل" للعام 2026

الموقع تصنيف البطولة الزمان الرياض، المملكة العربية السعودية بي 1 9-14 فبراير خيخون، إسبانيا بي 2 2 – 8 مارس كانكون، المكسيك بي 2 16 – 22 مارس ميامي، الولايات المتحدة بي 1 23 – 29 مارس الدوحة، قطر مايجور 6 – 11 أبريل الجيزة الجديدة، مصر بي 2 13 – 18 أبريل بروكسل، بلجيكا بي 2 20 – 26 أبريل بوينوس أيرس، الأرجنتين بي 1 11 - 17 مايو أسونسيون، باراغواي بي 2 18 – 24 مايو روما، إيطاليا مايجور 1 - 7 يونيو فالنسيا، إسبانيا بي 1 8 - 14 يونيو بلد الوليد، أسبانيا بي 2 22 - 28 يونيو بوردو، فرنسا بي 2 29 يونيو - 5 يوليو ملقة، إسبانيا بي 1 13 – 19 يوليو بريتوريا، جنوب إفريقيا بي 2 27 يوليو - 2 أغسطس لندن، المملكة المتحدة بي 1 3 – 9 أغسطس ألعاب البحر الأبيض المتوسط 24 – 30 أغسطس مدريد، إسبانيا بي 1 31 أغسطس – 6 سبتمبر باريس، فرنسا مايجور 7 – 13 سبتمبر أوروبا (يتم التأكيد لاحقًا) بي 2 14 – 20 سبتمبر روتردام، هولندا بي 2 28 سبتمبر – 4 أكتوبر دوسلدورف، ألمانيا بي 2 5 – 11 أكتوبر ميلانو، إيطاليا بي 1 12 – 18 أكتوبر الكويت، الكويت بي 1 26 – 31 أكتوبر الاتحاد الدولي للبادل كأس العالم 1 – 7 نوفمبر دبي، الإمارات العربية المتحدة بي 1 9 – 15 نوفمبر أكابولكو، المكسيك مايجور 23 – 29 نوفمبر برشلونة، إسبانيا نهائيات الجولة 7 – 13 ديسمبر

برشلونة تستضيف نهائيات مذهلة لموسم "بريميير بادل" © Alberto Nevado/Red Bull Content Pool

تنقسم البطولات إلى ثلاث فئات، وهي البطولات الكبرى "مايجور" (Major)، ومستويَي "بي 1 (P1) و"بي 2" (P2)، بحسب الأهمية ونقاط الترتيب. البطولات الكبرى (مايجور) هي تلك التي تمنح أكبر عدد من نقاط الترتيب وتتمتع بأكبر قدر من المكانة. بطولات "بي 1" هي أقل بمرتبة من البطولات الكبرى، ولكنها لا تزال تجذب اللاعبين المعروفين في

الجولة العالمية وتقام في البلدان التي تتمتع فيها رياضة البادل بحضور كبير على مستوى الرياضة والمشاركة الشعبية. أما بطولات "بي 2" فتقام في الوجهات التي تتمتع بفرص كبيرة لنمو هذه الرياضة.

انطلقت الجولة العالمية لبطولة "بريميير بادل" في 9 فبراير 2026 بمحطة افتتاحية في الرياض. وستكون هناك ثلاثة أحداث بارزة جديدة في جدول 2026، مع بطولات تقام للمرة الأولى في لندن وبريتوريا في مارس وفالنسيا في يونيو.

وفي نهاية العام، ستقام نهائيات الجولة التي ستضم أفضل ثمانية فرق رجال وسيدات في الموسم. وستقام البطولات الأربع الكبرى في قطر وإيطاليا وفرنسا والمكسيك.

وفيما يتعلق بالبطولات الأربع الكبرى، سيشهد موسم 2026 عودة أفضل اللاعبين في العالم إلى قطر (6-11 أبريل) وإيطاليا (1-7 يونيو) للمشاركة في بطولتين كبرَيَين في النصف الأول من العام، بينما ستستضيف فرنسا (7-13 سبتمبر) والمكسيك (23-29 نوفمبر) بطولتَي "مايجور" المتبقيتَين.

02 كيف تشاهد "بريميير بادل" مباشرة على تلفزيون ريد بُل

لا تفوّتوا تتويج الأبطال في النهائيات في برشلونة © Alberto Nevado/Red Bull Content Pool

سيقوم تلفزيون ريد بُل (Red Bull TV) بتغطية جميع محطات جولة "بريميير بادل" طوال موسم 2026، مع بث مباشر لمباريات ربع النهائي ونصف النهائي والنهائي لكل من مسابقات الرجال والسيدات. وستضمّ الإضاءة كذلك على فعاليات ما بعد الحدث في جميع أنحاء العالم باللغتين الإنجليزية والإسبانية.

لمشاهدة التغطية الحيّة في جولات ما قبل ربع النهائي، يمكنك متابعة الأحداث على قناة "بريميير بادل" على يوتيوب .

تجد المزيد من المعلومات حول جميع البطولات، بما في ذلك التذاكر وجداول المباريات والنتائج الحالية وأخبار اللاعبين وآخر الأخبار على موقع "بريميير بادل".