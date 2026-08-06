شهدت النسخة الأولى من "ريد بُل جيم كلاش" في عمّان، التي أقيمت بالشراكة مع أمنية، طلبات، والبنك الأهلي، مشاركة 8 فرق من 6 من أفضل صالات اللياقة البدنية المتخصصة في التدريب المتواتر العالي الكثافة (HIIT) في الأردن. وقد حوّل النهائي الوطني للبطولة أحد أبرز المعالم في المملكة إلى ساحة لإبراز أعلى مستويات الشجاعة والتصميم والحركة المستمرة. ومنذ البداية، ألهبت الفرق الثمانية التي خاضت المنافسات أجواء جبل القلعة، وقدمت عروضاً مذهلة من خلال دفع طاقاتها إلى أقصى حدودها.

أجواء حماسية رائعة في قلعة عمّان مع "ريد بُل جيم كلاش" © Red Bull Content Pool

القوة والشغف والفخر

تنافس كل فريق مكوّن من 4 أعضاء (رجلان وسيّدتان) في سلسلة من التمارين الصعبة المصممة لاختبار كل جانب من جوانب اللياقة البدنية. كانت الدقّة بنفس أهميّة القوة، والسرعة لم تقل شأنًا عن القدرة على التحمل، بينما أصبحت كل رفعة وسباق وحركة متزامنة معركة ضد الزمن والتعب، وكذلك المنافسين الذين يقفون على بعد بضعة أمتار فقط.

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غير أنّ بطولة "ريد بُل جيم كلاش" لم تركّز أبدًا على إبراز الأبطال بشكل فردي، إذ هي تضيء على أهمية بناء الثقة وإبراز القدرة على التواصل والعمل الجماعي الدؤوب بين أعضاء الفريق. وقد اعتمد كل تكرار ناجح على قدرة الشركاء على قراءة وتيرة بعضهم البعض، ومعرفة متى يضغطون ومتى يحافظون على طاقتهم. ومع ارتفاع حدة المنافسة، ارتفع صخب الجماهير أيضًا، ليضخ الحياة في القلعة ويحوّلها إلى ما يشبه موقع إحدى الملاحم الأسطورية.

وظلّت قائمة المتصدرين في حركة مستمرة طوال اليوم، إذ كانت الفرق تتبادل المراكز بعد كل تحدٍ، وكان الزخم يتغيّر مع كل تمرين، بما لا يترك مجالًا للأخطاء ويبقي الرياضيين والمتفرجين في حالة ترقب حتى النهاية.

أجواء حماسية رائعة في قلعة عمّان مع "ريد بُل جيم كلاش" © Red Bull Content Pool

أكثر من مجرّد بطولة

إلى جانب البهجة التي رافقت تنظيم بطولة من هذا النوع، احتفل الحدث بثقافة اللياقة البدنية التي تنمو بشكل متسارع في الأردن. فاجتمع المدرّبون والرياضيون والمشجعون ليشهدوا فصلاً جديداً في مشهد اللياقة والحياة الصحّية في البلاد، بما يثبت أن الشغف والتصميم يمكنهما تحويل معلم تاريخي يعود لقرون خلت إلى ساحة معركة رياضية حديثة.

أجواء حماسية رائعة في قلعة عمّان مع "ريد بُل جيم كلاش" © Red Bull Content Pool

أقوى صالة رياضية!

وكشف انتهاء المنافسات هوية الفريق الفائز، ليذهب لقب بطولة "ريد بُل جيم كلاش" الوطنية إلى فريق صالة 962 Athletics، بعد يوم اتسم بالمرونة والعمل الجماعي والأداء الذي لا يُنسى. ولم يقتصر الأمر على الفوز بشرف التباهي على الصعيد الوطني فحسب، بل سيحظى الفريق الفائز بفرصة تمثيل الأردن على الساحة العالمية في نهائي "ريد بُل جيم كلاش" العالمي الذي سيقام في مصر، حيث سيتمّ التنافس على لقب "أفضل صالة رياضية على وجه الأرض" في وقت لاحق من هذا العام.

أجواء حماسية رائعة في قلعة عمّان مع "ريد بُل جيم كلاش" © Red Bull Content Pool

وهكذا، وعلى مدى يوم سيبقى خالداً مثل المعلم الأثري الذي احتضنه، تحوّلت قلعة عمّان إلى ساحة اختبار حاسمة، حيث أظهرت أقوى الفرق الأردنية بالضبط ما هي قادرة عليه عندما تتلاقى القوة والقدرة على التحمّل والعمل الجماعي.

أجواء حماسية رائعة في قلعة عمّان مع "ريد بُل جيم كلاش" © Red Bull Content Pool