ريد بُل كار بارك درِفت 2026 راد بقوة، لكن هالمرة بنظام مطوّر يرفع مستوى التحدي، ويخلّي كل جولة محسوبة، وكل حركة لها وزنها. نفس الروح اللي نحبها، بس بتنظيم أذكى وتجربة أقوى للسائقين والجمهور!

من التصفيات إلى النهائي

البداية تكون مع التصفيات، حيث يتم تقييم الجولات بنفس نظام التحكيم المعتمد في السنوات السابقة. الهدف واضح: اختيار أفضل 16 متسابق يتأهلون إلى النهائي الوطني.

خطوط نظيفة، زوايا دقيقة، وتحكم يفرّق بين الهواية والاحتراف.

ريد بُل كار بارك درِفت يعود بقوانين جديدة كلياً © ريد بُل

نهائي وطني بطابع جديد

النهائي الوطني يتكوّن من جولتين: Heat 1 وHeat 2، ومعهم فرصة حقيقية لإثبات المستوى، حيث يتم احتساب أعلى نتيجة من أي جولة للتأهل إلى الأربعة النهائيين.

كل جولة مدتها القصوى دقيقة و30 ثانية، ويقيّمها حكمان عبر منصة التحكيم الرقمية الجديدة DriftPoint.net، اللي تضمن دقة أعلى وتحكيم أوضح.

المسار مصمّم بأسلوب حر ويحتوي على عدة عوائق، وكل عائق له نقاطه الخاصة. المطلوب؟ أسلوب، سيطرة، وثبات… لأن كل تفصيلة تفرق.

ريد بُل كار بارك درِفت يعود بقوانين جديدة كلياً © ريد بُل

شنو الجديد هالسنة؟

نظام 2026 جاي بتحديثات تخلي التحدي أعمق:

السماح باستخدام Spotter (مرشد) لدعم السائق أثناء الجولة

تحديث نظام العقوبات بما يتماشى مع المعايير الحالية

20 نقطة إضافية للي ينجح في تنفيذ لفة 360° إضافية

كل مجازفة محسوبة… وترى النقاط تستاهل التعب.

لقب واحد… وفرصة عالمية

في نهائي ريد بُل كار بارك درِفت الوطني، يجتمع أفضل درفترز الكويت للتنافس على اللقب المحلي، وحجز مقعد في النهائي العالمي اللي راح تستضيفه الكويت هالسنة.

المسار راح يختبر الدقة، التحكم، والاستمرارية، قدّام جمهور يعرف الدرِفت زين ويقدّر الأداء الحقيقي.

ريد بُل كار بارك درِفت يعود بقوانين جديدة كلياً © ريد بُل

السؤال بسيط: عندك الجرأة الكافية؟

تفاصيل الفعالية

التصفيات

8 يناير 2026

12:00 ظهراً

مدينة الكويت لرياضة المحركات

النهائي الوطني

9 يناير 2026

6:00 مساءً

مدينة الكويت لرياضة المحركات