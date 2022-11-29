مجتمع ألعاب الجّوال بحاجة لك، فلا تخذله وامسك جوّالك واستعد سريعًا للاشتراك في الموسم الخامس من Red Bull M.E.O! وإذا كانت هذه هي المرة الأولى اللي تسمع فيها عن هذه البطولة العالمية، فلا تقلق وواصل القراءة لتعرف كل كبيرة وصغيرة بخصوص هذه البطولة، فالأفضل لم يأت بعد.

يمكن لأي لاعب المشاركة، ولكن ما راح ينتصر إلا واحد فقط. راح يتنافس المتسابقون في بطولة Red Bull M.E.O. بأسلوب البقاء للأقوى في أحد أكثر ألعاب الجوّال متعددة اللاعبين لعبًا على مر العصور وهي لعبة PlayerUnknown’s Battlegrounds أو (PUBG Mobile). وإذا أردت الاشتراك، فكل ما تحتاجه هو هاتف جوّال للتنافس، وفريق ليحمي ظهرك.

وبما أننا تحدّثنا عن الفريق، فنصيحتنا لك أن تختار زملاء لديهم نفس الشغف اللي لديك للعبة. التفاني والتعاون هما مفتاحك لسحق المنافسة وحمل الميدالية الذهبية معك إلى المنزل، واللي راح تكون تذكرتك للمشاركة في النهائيات العالمية. كل فريق راح يتكون من أربعة لاعبين، ويسمّى "الفرقة الرباعية"، وراح يحطّون على ساحة المعركة باستخدام المظلة. مع مرور الوقت داخل اللعبة، تبدأ منطقة اللعب في الانكماش لتقريب جميع اللاعبين من بعضهم، حتى ينضغط جميع اللاعبين الناجين في دائرة ضئيلة للغاية. عليك وضع استراتيجية لأي موقف قد تواجهه وتكوين فريق متجانس ومتعاون وقوي للتغلب على كل المنافسين.

راح يهبط من السماء 100 لاعب في نفس الوقت على منطقة اللعب لالتقاط الأسلحة وبدء القتال، أترى كم الضغط الهائل؟! وإذا أجريت القسمة، راح تجد أن الحد الأقصى لعدد الفرق هو 25 فريق لكن الفوز لفريقًا واحدًا. معركة بقاء حقيقية.

موعدنا في 9 ديسمبر 2022 مع جولة التصفيّات. وإذا نجحت في التأهل، راح يهبط فريقك من السماء مجددًا في النهائيات الوطنية اللي راح تقام في 16 ديسمبر 2022.

الإثارة ما راح توقف هنا، حيث سيتأهل الفريق المتوّج ببطولة Red Bull M.E.O. الكويت للمنافسة في النهائيات العالمية لتحقيق المجد لأنفسهم ودولتهم.

RED BULL M.E.O. الموسم الخامس: النهائيات الكويتية! © Red Bull

يتم التنافس في بطولة Red Bull M.E.O. في أكثر من 30 دولة حول العالم، ويستمتع الملايين والملايين من لاعبي ألعاب الجوّال باللعبة التنافسية PUBG Mobile. وفي عام 2021، شهدت نهائيات Red Bull M.E.O للعالم الشرقي فوز الفريق البطل الكويتي، KOUT، في مجموعته بعد أن تغلّب على فرق من اليابان وسنغافورة وتشيلي. وحاربت فرق من سانتياغو إلى طوكيو للحصول على مكان في النهائيات العالمية.

هذا مو بالأمر الهيّن! والآن ابدأ في الاستعداد واشحن جوّالك، وفكّر في الحصول على سماعات رأس عالية الجودة. المحترفون لا يستغنون عنها، ويؤكدون أنه من الصعب الفوز بينما لا يمكنك حتّى سماع ما يجري حولك في أرض معركة الميدان بشكل صحيح وأنت في منتصف المعركة. والباقي، كما يقولون، عليك أنت وزملائك في الفريق.

وإذا كنت ترغب في معرفة المزيد من المعلومات أو النصائح أو تريد فقط معرفة تاريخ Red Bull M.E.O.، فأنت بالفعل في المكان المناسب. فبفضلك، نقدّم لك كل ذلك وأكثر كل موسم.

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