استعد لأكبر بطولة ببجي موبايل في الأردن!
© ريد بُل
تعود Red Bull M.E.O في موسمها الثالث في أكبر تحدي في العالم في لعبة ببجي موبايل.
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نداء لجميع سكوادات ببجي موبايل! طريقكم نحو العالمية يبدأ هنا.
وأخيرًا، نقدم لكم أول بطولة في لعبة الباتل رويال حامية الوطيس ببجي موبايل، واحدة من أكثر الألعاب شعبية في العالم.
Red Bull M.E.O الأردن
ما هي بطولة Red Bull M.E.O؟
2018 كانت السنة الأولى التي حصلت فيها بطولة Red Bull M.E.O بموسمها الأول، والتي شارك بها اكتر من 30 دولة ومئات اللاعبين اللذين تنافسوا على لقب بطل العالم في لعبة Clash Royale. ولكن هذه المرة قد رفعنا مستوى الحماس والمنافسة. حيث قمنا بضم ببجي موبايل - لعبة الباتل رويال سريعة الوتيرة- للمنافسة لأول مرة في Red Bull M.E.O في موسمها الثالث.
متى موعد المسابقة؟
تبدأ تصفيات الأردن عبر الإنترنت يوم 14/11/2020 والنهائيات عبر الإنترنت يوم 15/11/2020. سيمثل الفائزون في هذه التصفيات بلدهم في نهائيات العالم في تركيا، في الربع الأول من عام 2021. هناك، سيشارك أفضل اللاعبين في معركة نهائية على اللقب.
لماذا عليك المشاركة فيRed BULL M.E.O ؟
الإجابة ببساطة هو إنك لو من محبي العاب الموبايل وببجي موبايل تحديداً، ستأخذ مكانك في واحدة من أكبر البطولات من حيث عدد المشاركة، سواء على المستوى المحلي او العالمي، وطبعاً هذه فرصتك ان تتمرن اكتر على اللعبة وتعرف ترتيبك بين الأبطال المنافسين. اخيرًا، لو حصلت على المركز الأول، سوف تحصل على فرصة تمثيل الأردن في النهائيات العالمية في تركيا.
هذه هي فرصتك للوصول للعالمية!
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