استعد لأكبر بطولة ببجي موبايل في الأردن!

ما هي بطولة Red Bull M.E.O؟

2018 كانت السنة الأولى التي حصلت فيها بطولة Red Bull M.E.O بموسمها الأول، والتي شارك بها اكتر من 30 دولة ومئات اللاعبين اللذين تنافسوا على لقب بطل العالم في لعبة Clash Royale. ولكن هذه المرة قد رفعنا مستوى الحماس والمنافسة. حيث قمنا بضم ببجي موبايل - لعبة الباتل رويال سريعة الوتيرة- للمنافسة لأول مرة في Red Bull M.E.O في موسمها الثالث.

2018 كانت السنة الأولى التي حصلت فيها بطولة Red Bull M.E.O بموسمها الأول، والتي شارك بها اكتر من 30 دولة ومئات اللاعبين اللذين تنافسوا على لقب بطل العالم في لعبة Clash Royale. ولكن هذه المرة قد رفعنا مستوى الحماس والمنافسة. حيث قمنا بضم ببجي موبايل - لعبة الباتل رويال سريعة الوتيرة- للمنافسة لأول مرة في Red Bull M.E.O في موسمها الثالث.

2018 كانت السنة الأولى التي حصلت فيها بطولة Red Bull M.E.O بموسمها الأول، والتي شارك بها اكتر من 30 دولة ومئات اللاعبين اللذين تنافسوا على لقب بطل العالم في لعبة Clash Royale. ولكن هذه المرة قد رفعنا مستوى الحماس والمنافسة. حيث قمنا بضم ببجي موبايل - لعبة الباتل رويال سريعة الوتيرة- للمنافسة لأول مرة في Red Bull M.E.O في موسمها الثالث.

متى موعد المسابقة؟

تبدأ تصفيات الأردن عبر الإنترنت يوم 14/11/2020 والنهائيات عبر الإنترنت يوم 15/11/2020. سيمثل الفائزون في هذه التصفيات بلدهم في نهائيات العالم في تركيا، في الربع الأول من عام 2021. هناك، سيشارك أفضل اللاعبين في معركة نهائية على اللقب.

تبدأ تصفيات الأردن عبر الإنترنت يوم 14/11/2020 والنهائيات عبر الإنترنت يوم 15/11/2020. سيمثل الفائزون في هذه التصفيات بلدهم في نهائيات العالم في تركيا، في الربع الأول من عام 2021. هناك، سيشارك أفضل اللاعبين في معركة نهائية على اللقب.

تبدأ تصفيات الأردن عبر الإنترنت يوم 14/11/2020 والنهائيات عبر الإنترنت يوم 15/11/2020. سيمثل الفائزون في هذه التصفيات بلدهم في نهائيات العالم في تركيا، في الربع الأول من عام 2021. هناك، سيشارك أفضل اللاعبين في معركة نهائية على اللقب.

لماذا عليك المشاركة فيRed BULL M.E.O ؟