تدير هذه الفعالية شركة ريد بُل ش.ذ.م.م.، ومقرّها المسجّل يقع في آم برونين 1 ، 5330 فوشل آم سي، النمسا.

هذه الفعالية مجانية وهي خاضعة لهذه الأحكام والشروط ولكل القوانين والأنظمة الإلزامية السارية فدرالياً، ودولياً، ومناطقياً، ومحلياً، وإقليمياً.

لأي أسئلة عامة مرتبطة بهذه الأحكام والشروط و/أو بمتعلقة بهذه الفعالية، الرجاء التواصل على infobh@redbull.com .

من خلال التسجيل والمشاركة في هذه الفعالية، أنت توافق على الالتزام بهذه الأحكام والشروط وتؤكد أنك تستوفي جميع متطلبات الأهلية أدناه.

الأهلية

o بهدف المشاركة في هذه الفعالية والتأهل للفوز بجائزة، أنت تؤكّد أنك أنت ("المشارك"، "المنافس" أو "أنت") تستوفي معايير الأهلية التالية:

o تقرّ بأنك شخص طبيعي، تبلغ 18 عاماً أو أكثر في الوقت الذي تشارك فيه. ونظراً إلى واقع أن هذه المشاركة هي عبر الانترنت/الهاتف الذكي، فإن ريد بُل لا تتحمل أي مسؤولية و/أو تبعات قانونية، في حال كانت المشاركة/منح جائزة يتطلب موافقة الوصيّ. هذا يقع حصراً ضمن مسؤولية المشارك.

o لا يحق لمن هم دون سن الـ18 عاماً المشاركة في هذه الفعالية أو نقل أو تقديم بيانات شخصية إلى ريد بُل.

o لا يحق لك المشاركة في البطولة إن كانت إقامتك خارج البحرين.

o إن المدراء والمسؤولين والموظفين لدى ريد بُل، أو لدى الشركات التابعة لها أو الفروع الثانوية أو العملاء، أو المستشارين المهنيين أو وكالات ترويج وإعلان لها علاقة بهذه الفعالية، أو أي من أفراد العائلة، أو المقرّبين أو الذين يقيمون في منزل أحد هؤلاء الأشخاص المعنيين (سواء كانت تربطه به علاقة قانونية أو خلافها)، لا يحق لهم المشاركة في هذه الفعالية أو الفوز بأي جائزة.

o إضافة إلى ذلك، لا يحق المشاركة سوى للأشخاص الفعليين ومن ليسوا من رواد الأعمال.

o تحتفظ ريد بُل بحق التأكد من البريد الإلكتروني المعطى إلى ريد بُل من قبل المشارك، إضافة إلى طلب إثبات سنّ المشارك في أي وقت، وفقاً لما تراه مناسباً. في حال ظهور خلاف، أو طلبات اشتراك تتضمن عنوان بريد إلكتروني غير صحيح/ أو علامات إعجاب (لايكات) زائفة لمحاولة تحسين ظروف الفوز، أو بيانات غير صحيحة تتعلق بسنّ المشارك أو مكان إقامته، تسحب أهلية المشاركة.

الفترة الزمنية الفعالية

o تبدأ هذه الفعالية في 1 فبراير 2022، وتنتهي في 10 مارس 2022.

o طلبات الاشتراك التي تصل إلى ريد بُل خارج هذه الفترة الزمنية لن تؤخذ في الاعتبار ولن يكون لها أي حق على الإطلاق وفقاً لهذه الأحكام والشروط.

شروط المشاركة، عملية الاختيار والجوائز

o لا تتطلب المشاركة أي عملية شراء. الشراء لن يعزز فرص الفوز.

o بهدف التسجيل بنجاح للمشاركة في الفعالية، سيكون عليك الولوج إلى موقع www.redbull.com/racersbh واتباع التعليمات خطوة بخطوة، والتي تشمل إرسال البيانات المطلوبة للتسجيل (مثلاً الاسم والبريد الإلكتروني). إضافة إلى ذلك، إن تسجلت عبر مواقع التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك، تويتر أو غوغل+، قد تصلنا معلومات إضافية (مثل السن أو الموقع).

o ما من حد أقصى لعدد المشاركات التي يمكن إدخالها.

o الجوائز هي التالية:

• الجوائز الأولى، الثانية والثالثة: جولة في مرأب فريق ريد بُل ريسينغ مع قبعات موقعة من ماكس فرشتابن وبيار غاسلي.

• جوائز المركز الرابع وحتى العاشر: قبعات موقعة من ماكس فرشتابن وبيار غاسلي.

o سيتم الاتصال بالفائزين بجوائز من خلال البريد الإلكتروني. ولدى الإعلان عنهم، يطلب من الفائزين بالجائزة/الجوائز أن يتسلموا جوائزهم من مكاتب شركة "بي إم إم آي" (BMMI) في سترة.

o لدى الفائزين بالجوائزة مهلة 15 يوماً كحد أقصى للرد، وإن لم يتم الرد، سيعتبر أن المشارك خسر الجائزة.

o للتفاصيل الكاملة عن عملية الاختيار، الرجاء إرسال بريد إلكتروني إلى infobh@redbull.com . إن لم يستوفِ متلقي الجائزة الذي تم اختياره (أو الذين تم اختيارهم) معايير الأهلية المحددة في هذه الأحكام والشروط، فإن الجهة المنظّمة ستعيد اختيار متلقٍ بديل للجائزة (أو أكثر). إن تم استبعادك، فإن الجهة المنظمة ليست ملزمة على الإطلاق بنشر هذه المعلومة. تتعهد الجهة المنظمة بضمان الشفافية وبالكشف عن عملية الاختيار بالشكل الملائم بهدف التأكد من النتائج.

o لن يتم قبول الاشتراك المتأخر، غير الواضح، غير المكتمل، المشوّه أو التالف. لن يتم تحمّل أي مسؤولية للاشتراكات المفقودة، ولن يتم القبول بأي دليل على إرسال المعلومات على أنه إثبات على تلقيها. لا يمكن إعادة الإشتراكات.

o إلى الدرجة التي يسمح بها القانون الساري محلياً، كل الجوائز ستمنح "كما هي" ومن دون كفالة من أي نوع، صريحة كانت أو ضمنية (بما في ذلك وعلى سبيل المثال لا الحصر، أي كفالة ضمنية للجودة أو النوعية أو الأهلية لهدف محدد). الضرائب الوطنية والمناطقية والمحلية، بما فيها الضريبة على القيمة المضافة، المتصلة بالقبول أو الاستفادة من أي من الجوائز، تقع على عاتق الفائز وحده.

o الجوائز غير قابلة للنقل.

o الفعالية تديرها ريد بُل وحدها بما تراه ملائماً. قرارات ريد بُل في كل الأمور المتعلقة بالفعالية نهائية، ولن يتم قبول أي مراسلات في هذا الشأن.

حق ريد بُل البحرين في تغيير الأحكام والشروط والاستبعاد

o تحتفظ ريد بُل بحق تغيير قوانين الفعالية وهذه الأحكام والشروط من وقت إلى آخر، وتغييرات كهذه ستكون متوفرة على موقع www.redbull.com/racersbh

o إن كانت الفعالية برأي ريد بُل مهددة من قبل أي حدث آخر، بما يخرج عن سيطرة الجهة الراعية، فإن الجهة الراعية تحتفظ بحق تعديل الفعالية، إنهائها، تبديلها أو تمديدها، من دون تحمل أي مسؤولية وتبعات قانوية لأي كمية أو نوع من الخسائر أو الأضرار التي قد يتسبب بها ذلك لك أنت أو لأي جهة ثالثة (سواء مباشرة أو غير مباشرة).

o في أي وقت خلال الفعالية، تحتفظ ريد بُل بالحق، بحسب ما تراه مناسباً، لاستبعاد و/أو إلغاء مشاركة أي مشارك، في حال فشل في احترام هذه الأحكام والشروط (بما يشمل ولا يقتصر على، اعتقاد الجهة المنظمة أن المشارك كان جزءاً من علمية غش، أو خرق القواعد الموضوعة في هذه الأحكام الشروط)، أو حيثما ينطبق ذلك بأي نوع آخر من التصرفات غير القانونية وغير اللائقة. في حال استبعاد مشارك فائز، ستلغى الجائزة و/أو قد تمنح إلى فائز بديل.

مراعاة الشروط

o أنت تؤكد من خلال هذه الوثيقة أن البيانات الشخصية التي تدخلها بما يتعلق بالفعالية هي دقيقة ومحدّثة.

o أنت تضمن وتقر بموجب هذه الوثيقة أنك تشارك شخصياً في الفعالية بما يتوافق مع معايير الأهلية المحددة في هذه الأحكام الشروط، وأن أي مواد أخرى مبتكرة مثل مضمون المستخدم بما تحدده هذه الأحكام والشروط، يعود لك. من خلال التسجيل لهذه الفعالية، يكفل جميع المشاركين ويقرون بأن طلبات التسجيل هي من إنتاجهم بالكامل، وأنها لن تخرق أو تنتهك حقوق أي جهة ثالثة، بما يشمل ولا يقتصر على حقوق النشر والعلامات التجارية، و/أو حقوق الدعاية والخصوصية.

o أنت تؤكد ومسؤول عن أن مشاركتك:

o لا تحتوي على أي مواد تنتهك أو تخالف حقوق الآخر، بما يشمل ولكن لا يقتصر على الخصوصية، الدعاية، أو حقوق الملكية الفكرية؛

o لا تتضمن أسماء ماركات أو علامات تجارية، غير تلك (أ) الخاصة بـ ريد بُل، التي تملك أنت إذناً محدداً لاستخدامها حصراً بهدف إنجاز التسجيل وتحميله، و/أو (ب) تلك التي تملكه، والتي توافق على الترخيص لـ ريد بُل باستخدامها من دون المطالبة بأي حقوق ملكية وعلى أساس غير قابل للإلغاء ودائم وغير حصري أو الترخيص العلني أو الضمني لـ ريد بُل باستخدامها من دون المطالبة بأي حقوق ملكية وعلى أساس غير قابل للإلغاء ودائم وغير حصري بما يتصل بتسجيلك للمشاركة؛

o لا تحتوي على مواد لم تبتكرها أنت وتحميها حقوق الملكية، غير المواد التي تملك إذناً ضرورياً لاستخدامها والترخيص باستخدامها للجهة المنظمة، من دون المطالبة بأي حقوق ملكية وعلى أساس غير قابل للإلغاء ودائم وغير حصري بما يتصل بتسجيلك للمشاركة؛

o لا تحتوي على مواد غير لائقة، مهينة، نابية، مؤذية، غير مؤاتية، بذيئة، تحض على الكراهية، مشهّرة، افترائية؛

o لا تحتوي على مواد غير قانونية، منتهكة أو متعارضة مع القوانين أو الأحكام المطبّقة في أي دائرة قضائية يتم إنشاء المشاركة فيها.

o في حال حصول أي انتهاك لمضمون البنود أعلاه، يجب عليك الدفاع عن ريد بُل وتعويضها ضد دعاوى الانتهاك على أساس حقوق الملكية الفكرية.

منح الحقوق

o يمنح المشارك بموجب هذه الوثيقة ريد بُل بما في ذلك شركاتها الأم أو المتفرعة أو التابعة، والشركاء المتعاونين في تنظيم البطولة، أياً من وكل الحقوق والملكية والمصالح، بكل بيانات التسجيل والمواد التي تم تقديمها إلى الجهة المنظمة بما يتصل بالبطولة، بما في ذلك صوتك، وصورك، وصورتك الفوتوغرافية، وتصاريحك، ومعلومات سيرتك الذاتية، وأداؤك، واسمك أو لقبك، بما في ذلك أي مواد من إنشاء المستخدم (كلها تحت مسمّى "مواد المشاركة")، بما يشمل ولا يقتصر على حقوق النشر وحق استعمال المواد المقدّمة لدى المشاركة وفق أي طريقة تختارها ريد بُل. لذا يكون لريد بُل (من دون أي قيود) الحق الحصري (حتى في ما يتعلق بالمشترك)، غير المتربط بالزمان والمضمون والمكان، المعفي من حقوق الملكية، والذي لا يمكن التراجع عنه/وحقوق عالمية ودائمة وحصرية ويمكن نقلها، لاستعمال مواد المشاركة بأي شكل لناحية الكمية والنوعية. وهذا يشمل على وجه التحديد، بشكل كامل أو جزئي، حق النشر والبث، حق الإعلان، حق تحويل المشاركة، حق التوزيع، حق التعديل والتطوير، حق التسويق والترويج وجعل المادة متاحة للجمهور وأي استعمال آخر محتمل الآن وفي المستقبل (بغض النظر عن تاريخ اليوم). كما يحقّ لريد بُل وبشكل غير قابل للرجوع عنه، منح الحقوق كاملة أو جزئياً إلى أي طرف ثالث ومنح أي حقوق باطنية لاستغلال و/أو أذون استغلال أو ممارسة الحق باسمها الخاص أو من خلال طرف ثالث. لكن ريد بُل ليست مضطرة لاستخدام هذه الحقوق.

o الاعتبار الوحيد لهذا التنازل الشامل ومنح الحقوق هو الحصول على فرصة للفوز بجائزة في الفعالية.

o قد تقوم ريد بُل، بما في ذلك الشركات التابعة لها وشركاؤها، بالطلب منك إبرام اتفاقية ترخيص منفصلة تتيح لـ ريد بُل استخدام مواد المشاركة، لأهداف ترويجية أو إدارية معقولة أو أهداف أخرى تتجاوز التوقعات المعقولة للمشارك.

جمع المعلومات وحماية البيانات

o في ما يلي، عبارة "البيانات الشخصية" تصف كل البيانات المتّصلة باسمك.

o قد تستعمل ريد بُل البيانات الشخصية التي تعود إليك، ضمن مجموعة ريد بُل، أو من خلال جهات خارجية ستستعمل البيانات وكالة عنها بما يتوافق مع كل قوانين حماية البيانات ذات الصلة.

o تقضي سياسة ريد بُل والشركات التابعة لها بعدم نقل أي بيانات خاصة إلى طرف ثالث بدون موافقة صريحة منك. وبشكل خاص، لن يتم بيع أي معلومات شخصية أو تأجيرها أو مقايضتها. إلا أنه في الحالات التي تُلزم فيها ريد بُل بنقل البيانات الشخصية إلى معالج بيانات خارجي له علاقة بالفعالية، ستنقل ريد بُل البيانات الشخصية الضرورية فحسب بهدف إتمام مهماتها المحددة في وثيقة الأحكام والشروط هذه. في هذه الحالات، تُلزم ريد بُل وتحرص على أن يعالج شركاؤنا البيانات الشخصية بطريقة سرية وبحسب القوانين المعنية التي تتعلق بحماية البيانات، ومحو البيانات الشخصية على الفور بعد إتمام مهمتها المحددة فيما يتعلق بالفعالية. تجدر الإشارة إلى أنّ ريد بُل لا تتحكم أو تضمن إذعان هؤلاء التام إلى هذا الشرط، وبالتالي لا يمكن تحميلها مسؤولية حصول انتهاكات وخروق محتملة من قبل شركائها، كون هذا مقبول قانونياً.

o بما أن ريد بُل تعمل على نطاق عالمي، فهذا قد يعني أن ريد بُل قد تنقل المعلومات الشخصية المتعلقة بك إلى بلدان أخرى، بما في ذلك بلدان خارج المنقطة الأوروبية الاقتصادية، بما يتوافق مع كل قوانين حماية البيانات.

o ستستعمل البيانات الشخصية فقط لما يتصل بهذه الفعالية، وستحتفظ بها ريد بُل فقط، مع الشركات المتصلة بها، وتلك التي يتم انتدابها لمعالجة البيانات، طوال الفترة اللازمة لإتمام الهدف المباشر أو غير المباشر الذي جمعت من أجله بما يتصل بالفعالية. وقد يتضمن ذلك فترة زمنية تلي انتهاء الفعالية بهدف توزيع الجوائز أو إنجاز إجراءات متعلقة بالضرائب أو إجراءات قانونية أخرى.

o ريد بُل والشركات المتصلة بها وتلك التي يتم انتدابها لمعالجة البيانات، ستعمل على معالجة بياناتك الشخصية بشكل آمن، وستتخذ الإجراءات اللازمة لناحية السلامة لضمان حماية البيانات الشخصية.

o ريد بُل لا تجمع معلومات بمعرفة مسبقة من أشخاص لم يبلغوا سن الـ18 عاماً.

o قد يطلب من الفائزين المشاركة في نشاط ترويجي، وتحتفظ ريد بُل بحقوق استعمال أسماء الفائزين وعناوينهم، صورهم والتسجيلات السمعيّة و/أو المصوّرة لهم في أي إعلان. قد يطلب من الفائزين المشاركة في نشاطات ترويجية منطقية أخرى.

o البيانات الشخصية التي يتم إدخالها يجب أن تكون دقيقة دائماً. عليك أن تبقي بياناتك محدّثة كي تتمكّن ريد بُل من إبلاغك في حال فوزك بجائزة. ستضمن ريد بُل عدم استعمال بياناتك الشخصية إن علمنا أنها غير دقيقة.

o ريد بُل والشركات المتعاقدة معها قد تتصل بك عبر البريد الإلكتروني، الهاتف، أو وسيلة أخرى، لأهداف تتعلق بالفعالية.

o في أي وقت، يتاح لك أن تطلب تعديل و/أو محو، بشكل كامل أو جزئي، البيانات الشخصية. في هذه الحالة، ستضمن ريد بُل محو هذه البيانات في أسرع وقت ممكن.

o في أي وقت، يحق لك كذلك أن تطلب معلومات عن البيانات الشخصية التي نحتفظ بها.

التعهّد والمسؤولية

o ريد بُل البحرين مسؤولة بما يتوافق مع القانون التشريعي عن أ) الأضرار المترتّبة على الحياة و/أو الصحة الناتجة عن الإصابة؛ ب) نتيجة فعل متعمّد؛ ج) في حال حصول إهمال كبير إن كان المشترك مستهلكاً بما يتوافق مع القوانين المعتمدة لحماية المستهلك؛ و/أو د) في حال خرقت ريد بُل متطلبات الأنظمة القانونية في ما يتعلّق بمسؤولية الإنتاج (إن كان الأمر قابلاً للتطبيق).

o من دون التوقف حصراً على ما سبق ذكره، ريد بُل مسؤولة فقط عن الإهمال البسيط في حالات خرق الالتزامات المادية الورادة أدناه. في حالات مماثلة، تنحصر المسؤولية على الأضرار النموذجية والمتوقعة؛ في حالات أخرى، لن تكون ريد بُل مسؤولة عن الإهمال البسيط.

o تعفى ريد بُل ومجموعة ريد بُل من أي مسؤولية تجاه التعويض عن أي خسارة في المردود أو الأرباح أو القيمة المعنوية أو البيانات أو الفرص (في أي حال، سواء مباشرة أو غير مباشرة) وأي خسارة غير مباشرة أو تبعية تتكبدها ولها علاقة بمشاركتك في الفعالية.

o في أي حال من الأحوال، لن تكون ريد بُل مسؤولة قانونياً عن أي فشل أو تأخير في تنفيذ التزاماتها، بحسب هذه الأحكام والشروط، لأسباب ناتجة بشكل مباشر أو غير مباشر عن قوى خارجة عن سيطرتها المنطقية، بما يشمل وليس محصوراً بالإضرابات والتوقف عن العمل والحوادث، أو حوادث القضاء والقدر، والمقاطعة، وخسارة اللوازم أو إصابتها بخلل، أو حصول أعطال على صعيد خدمات الاتصالات والكومبيوتر (البرمجيات والأجهزة).

o إلى أقصى حد يتيحه القانون، لا تطبق أي شروط أو كفالات أو أحكام أخرى على هذه الفعالية.

o تخضع هذه الأحكام والشروط للقانون النمساوي وأي خلاف أو نزاع سيخضع لقرار المحاكم النمساوية حصراً في فيينا (Vienna-Inner City)، النمسا.