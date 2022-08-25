إذا كنت من عشّاق لعبة ليج أوف ليجيندز، فهذي البطولة هي جائزتك الكُبرى! يسُرنا الإعلان عن عودة بطولة ريد بُل سولو كيو من جديد هذا العام! وإحنا على مشارف نهاية أكثر الأوقات حرارة في العام، أصابت مسابقة ليج أوف ليجيندز في اختيار معاد عودتها ولا يسعنا وصف كم الحماسة والإثارة اللي نشعر بها. بس، هذا ما يعني أي شي لنا الحين، لأننا ما نفكر سوى في البطولة.

لحظة شوي، إيش هي بطولة ريد بُل سولو كيو؟ هي تحد فريد من نوعه لكل لاعبي ليج أوف ليجيندز بغض النظر عن مدى احترافيتك، فسواء كنت من المحاربين المخضرمين أو الوافدين الجدد إلى خريطة "سامونرز ريفت"، هذه البطولة لك بفضل التغيير الجديد البسيط في اللعبة اللي أتاح المباريات الثنائية واحد ضد واحد. عشان تحقق الفوز راح تضطر للقضاء على الخصم (فيرست بلود) أو بلوغ نتيجة 100 من الأتباع (مينيونز) أو تدمير برج خصمك، أي أنك راح تضطر تفكر خارج الصندوق والقتال بمفردك.

سبتمبر القادم هو موعد أهل الكويت مع العودة المجيدة لبطولة ريد بُل سولو كيو. وهذه المرة، راح تقام التصفيات بالكامل أونلاين، فلا تسخن سيّارتك وادخل شبكة الواي فاي واظهر أفضل ما لديك أثناء اللعب. راح تُقام جولتين تصفيات على مدار أربعة أيام، وراح ينتقل المتأهلون منها إلى نهائيات ريد بُل سولو كيو الوطنية، واللي راح تقام مباشرة في مكان الحدث.

الكويت على موعد جديد مع ريد بُل سولو كيو في سبتمبر © Sara Peccianti

مواعيد التصفيات

الجولة الافتتاحية لتصفيات ريد بُل سولو كيو الكويت راح تستمر لمدة يومين، وتبدأ في 5 و6 سبتمبر 2022 الساعة 7:00 مساءً. وفي 7 و8 سبتمبر 2022 الساعة 7:00 مساءً، راح تُقام الجولة الثانية من التصفيات.

في التصفيات، راح يتنافس اللاعبون في الحارة العلوية فقط من خريطة "سامونرز ريفت". وللفوز، عليك القضاء على الخصم (فيرست بلود) وذلك ببلوغ نتيجة 100 من الأتباع (مينيونز) أو تدمير برج خصمك، أيهما أولًا.

التصفيات راح تكون أونلاين مع فرصة مشاهدة عرض مباشر في 6 و8 سبتمبر لرؤية أشرس المتنافسين وهم يتنافسون على المراكز الثمانية في النهائي الوطني. شاهد البث المباشرعلى فيسبوك @redbullgaming .

مواعيد نهائيات الكويت الوطنية

راح تقام نهائيات ريد بُل سولو كيو الكويت الوطنية في 15 سبتمبر 2022 الساعة 7:00 مساءً، في حلبة رش فور فن في مدينة الكويت. وإذا كنت بحاجة إلى مزيد من المعلومات حول الحلبة المخصصة حصريًا للرياضات الإلكترونية، فما عليك إلا هو النقر على هذا الرابط .

وفي النهائي، راح يتنافس المتأهلون في خريطة "هاولينغ أبيس". وللفوز، ما عليك سوى تدمير برج خصمك، بكل هذه البساطة. سر في طريقك حتى النصر. وكما يعلم الجميع، ما أسهل القول، وما أصعب الفعل!

أما إذا كنت من محبي المشاهدة والتشجيع أكثر من اللعب بنفسك، بس ما تقدر تروح على الحلبة، فلا تشيل هم راح يتم تغطيتها في بث مباشرعلى فيسبوك @redbullgaming .

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الكويت على موعد جديد مع ريد بُل سولو كيو في سبتمبر © Alfred Jurgen Wastermeyer