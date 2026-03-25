إقناع الآخرين بفكرة ما لا يعتمد على عروضٍ براقة أو مصطلحاتٍ معقّدة. في جوهره، العرض هو سردٌ لقصة. أنت تدعو الناس إلى رؤيةٍ للمستقبل وتُظهر لهم لماذا تستحق الاهتمام. وكلما كانت القصة أقوى، أصبح من الأسهل على الآخرين أن يؤمنوا بما تقترحه. في ما يلي نصائح لروّاد أعمال الغد الطامحين في اقتناص فرصة المشاركة في "ريد بُل بيسمنت" في الأردن.

ابدأ بسؤال بديهي: "لماذا؟"

أقوى العروض التقديمية لا تبدأ بالميزات أو اللوجستيات. إنها تبدأ بالغرض من المشروع، بأسئلة مثل:

لماذا هذه الفكرة مهمة؟

ما المشكلة التي تحلّها؟

لماذا يجب أن يهتم بها أي شخص؟

عندما تحدد بوضوح "السبب"، فإنك تمنح جمهورك أمرًا يرتبط به ويجعله مهمًا بالنسبة إليه. نادرًا ما يستثمر الناس وقتهم أو طاقتهم أو أموالهم في فكرة لا يشعرون بارتباط فيها.

السر في البساطة

أحد أكبر الأخطاء التي يرتكبها الناس عند تقديم العروض هو الإفراط في الشرح. كلما أصبحت رسالتك أكثر تعقيدًا، زادت صعوبة فهم الناس لقيمتها الأساسية.

يجب أن يكون العرض الجيد للفكرة سهل التكرار. إذا سمع شخص ما فكرتك واستطاع شرحها لشخص آخر في جملة أو جملتين، فأنت على الطريق الصحيح. إنها مسألة وضوح عوضًا عن التعقيد.

المشهد الكامل

الحقائق توفّر المعلومات، لكن الصور تُلهم. عند عرض فكرة ما، ساعد جمهورك على تخيّل النتيجة، وبدلاً من القول: "هذه المنصة تعزز ابتكار الطلاب"، اعرض عليهم سيناريو: طالب لديه فكرة أولية يحولها إلى مشروع كامل يغيّر حرمه الجامعي أو حتى مجتمعه نحو الأفضل.

كلما كانت الصورة أوضح، كان من الأسهل على الناس أن يروا أنفسهم داخل القصة.

الثقة دون الغرور

الإيمان بفكرتك أمر مُعدٍ. إذا كنت غير متأكد أو متردد في شأن فكرتك، فسيشعر الحاضرون بذلك.

الثقة لا تعني التظاهر بأن فكرتك مثالية، بل الوقوف خلف الرؤية مع البقاء منفتحاً على الملاحظات. أفضل العروض تبدو دعوةً للتعاون لا إعلاناً للتفوّق.

توقّع الأسئلة

غالبًا ما يؤدي العرض التقديمي القوي إلى أسئلة صعبة، وهذا أمر إيجابي، فالأسئلة تعني أن الناس منخرطون ويفكرون في كيفية نجاح الفكرة.

بدلاً من النظر إلى الأسئلة على أنها تحديات، تعامل معها على أنها فرص لتعزيز فكرتك، فكل نقاش يساعد في صقل الفكرة ويقرّبها من الواقع.

الهدف الحقيقي

إليك السر الذي يغفل عنه الكثير من الناس: الهدف من عرض الفكرة ليس إثبات أنك على حق، بل جعل الآخرين يؤمنون بأنها تستحق الاستكشاف.

عندما يغادر الناس متحمسين وفضوليين ومتشوقين للمساهمة، تكون قد أنجزت ما هو أهم من مجرد تقديم فكرة، من خلال إطلاق شرارة تحوّل الأفكار من تصوّرات إلى واقع.

المنصّة جاهزة!

حدث "ريد بُل بيسمنت" في الأردن هو منصة الابتكار التي تعطيك فرصة تحويل أفكارك إلى حقيقة. الآن وبعدما باتت التجهيزات الضرورية في متناولك لتقديم عرض ناجح، حان الوقت لكي يبصر مشروعك النور.

سيتسنى للمتأهلين إلى النهائيات الوطنية عرض أفكارهم ومشاريعهم في وقت سيتم تحديده لاحقاً، في "ذا سبايس باي فرّاس عوران" (The Space by Farras Oran)، بدعم من أمنية، بلِس 104,3 وراديو هلا.

سيجمع "ريد بُل بيسمنت" الابتكار والإبداع وطاقة ألمع العقول الشابة في الأردن، فمن سيقدم العرض الذي سيأسر الحضور؟ سنكتشف ذلك قريبًا !