ألعاب الفيديو الأكثر مبيعاً للعام 2021

تضع الشركات بين أيدينا سنوياً كماً هائلاً من ألعاب الفيديو: بعضها رائع، وبعضها الآخر لا بأس به، وثمة ألعاب لن نكلف أنفسنا حتى عناء ذكرها.

ولكن اللائحة التي سنعرضها اليوم تركز على أهم ألعاب الفيديو لناحية المردود المالي، تلك التي باعت أعداداً لا تحصى من النسخ منذ بداية العام 2021 وحتى اليوم.

ومن المهم أن نلفت إلى أن هذه اللائحة تصنف ألعاب الفيديو أدناه بناءً على أعداد النسخ التي بيعت.

وبعد هذا التوضيح، فلنتعرف سوياً على ألعاب الفيديو الثلاث الأكثر مبيعاً للعام 2021!

# 3: ريزيدنت إيفل: فيلاج (Resident Evil: Village) – 4,5 ملايين نسخة بيعت في أول شهرين

لدينا شعور قوي بأن اللاعبين يطلبون بقوة ألعاب الرعب والمؤثرات البصريّة القوية. وبما أن "ريزيدنت إيفل" باعت عدداً كبيراً من النسخ حول العالم، لا يمكننا إلا أن نعتبر أنها كانت تماماً ما أراده اللاعبون، وبصراحة، لِـم لا؟ فهذه اللعبة تجمع كل شيء: حبكة قصصية مذهلة، مغامرة رائعة، وفوق كل شيء درجة عالية من التشويق تجعلك ترغب في أن تلعب أكثر وأكثر.

ريزيدنت إيفل: فيلاج © IGDB.com

# أم أل بي: ذا شو 21 (MLB: The Show 21) – أكثر من مليوني نسخة بيعت بحلول يوليو

كانت هذه اللعبة الأكثر مبيعاً في شهر أبريل 2021، وقد خاض غمارها أكثر من أربعة ملايين لاعب، خصوصاً بعد الإعلان عن أنها أصبحت متاحة للّعب بلاعبَين اثنين، ما زاد من شعبيتها والطلب عليها!

عدد قياسي من النسخ بلغ مليونَين، بيعت لأجهزة "بلايستيشن 4"، بحسب المجموعة الأميركية لأبحاث السوق "أن بي دي"، بينما خُصّصت مليونا نسخة للأجهزة الأخرى ما جعل من لعبة "أم أل بي: ذا شو 21" أفضل ألعاب البيسبول مبيعاً واللعبة الأكثر ربحية لشركة سوني.

أم أل بي: ذا شو © IGDB.com

1# كول أوف ديوتي: بلاك أوبس – كولد وور (Call Of Duty: Black Ops - Cold War) – 5,7 مليون نسخة بيعت في الشهر الأول

تخيّل بيع أكثر من خمسة ملايين نسخة في شهر واحد! هذا تماماً ما حققته لعبة "كول أوف ديوتي: بلاك أوبس – كولد وور"، رغم أنها صدرت في شهر نوفمبر 2020. وهي كانت اللعبة التي حافظت على معدلات مرتفعة في المبيعات، حتى في العام 2021، ما يعكس تعلّق الجمهور بهذه السلسلة. ولا تتوقف شعبية اللعبة عند هذا الحد: فبحسب مجموعة "أن بي دي"، بقيت "بلاك أوبس – كولد وور" في أغسطس 2021 في المركز الثالث على صعيد الألعاب الأكثر مبيعاً، خلف لعبتين صدرتا حديثاً هما "مادّن 22" و"غوستس أوف تسوشيما".

كول أوف ديوتي: بلاك أوبس – كولد وور © IGDB.com

هل تفاجأت لمعرفة ما هي الألعاب الثلاث الأكثر مبيعاً؟ أي ألعاب أخرى كانت تستحق برأيك مركزاً بين الثلاث الأوائل؟ شارك هذه القصة ولا تنسى أن تشير إلينا في تعليقاتك!