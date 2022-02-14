أروع قصص الحب في ألعاب الفيديو

لا شك أن الحب هو أحد أقوى المشاعر البشرية، لدرجة أن لديه يوماً خاصاً للاحتفال به!

حتى أنه كان مصدر إلهام لأغنيات وقصائد شعرية وأفلام عظيمة، وصولاً إلى ألعاب الفيديو. ربما تسألوننا كيف ذلك؟

حسناً، دعونا نخبركم عن أهم قصص الحب في ألعاب الفيديو، والتي لا تتطلب حلوى ولا أزهاراً ولا بطاقات معايدة! هذه القصص تحيا في تلك الألعاب إلى الأبد... حتى ولو "انتهت اللعبة".

كين وإليزا - ستيرت فايتر 2

كين وإليزا - ستيرت فايتر 2 © IGDB.com

تعتبر "ستريت فايتر" أو مقاتل الشوارع من أشهر ألعاب القتال التي عرفها العالم. ومع مقاتليها الأسطوريين الكثر، لا بد من أن نجد صلة عاطفية في مكان ما، وهي التي أبصرت النور في "ستريت فايتر 2" بين المقاتل الفريد كين ماسترز وإليزا.

برنس وإليكا - برنس أوف بيرشيا

برنس وإليكا - برنس أوف بيرشيا © IGDB.com

قصة حب رائعة تنشأ بين "برنس أوف بيرشيا" أو أمير بلاد فارس ورفيقته إليكا. وهما يعتمدان الواحد على الآخر كثيراً في اللعبة، إلى حين ينقذها الأمير ويعيدها إلى الحياة. قد يرى البعض أن في ذلك أنانية من قبله، لكننا نرى أن الخطوة رومنسية بالتأكيد.

جنجي وميرسي - أوفرواتش

جنجي وميرسي - أوفرواتش © IGDB.com

قد لا يكون ذلك خبراً جديداً بالنسبة إلى عشاق لعبة "أوفرواتش"، نظراً إلى أن تلك الأجواء الرومنسية موجودة منذ إصدار اللعبة، بعدما ترك المطوّرون تلميحات داخل اللعبة بين النينجا السريع وملاك الشفاء. إضافة إلى ذلك، تشير مصادر عدة إلى هذه الصلة الرومنسية في روايات الكوميكس الخاصة بـ"أوفرواتش"، مثل إصدار "هوليداي" الذي يلمّح إلى العلاقة الرومنسية التي تجمعهما.

ما هي القصص الرونسية الأخرى التي تأتي على ذهنكم عندما نتحدث عن الحب في ألعاب الفيديو؟ ومن هما الحبيبان اللذان يعجبانكما أكثر من غيرهما؟ لا تنسوا مشاركة هذا المقال وإجابتنا في تعليقاتكم على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنا!