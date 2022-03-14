أغرب ملاعب كرة القدم في العالم!

إن كنتم من عشاق كرة القدم، أو من هواة الاطلاع على مواقع غريبة، فلا تتوقفوا عن القراءة!

تكتسب رياضة كرة القدم وملاعبها شهرة متزايدة منذ اختراع اللعبة، ونحن جميعاً معتادون على المستطيل الأخضر الذي نراه إجمالاً في كل مكان. غير أننا اليوم سنعرّفكم على خمسة ملاعب لا تشبه غيرها حول العالم!َ

ولا شك أن ما سترونه سيذهلكم وسيجعلكم ترغبون في اللعب في أحد المواقع التالية:

#5: المعلب العائم (The Float)/ خليج "مارينا باي"، سنغافورة

المعلب العائم (The Float)/ خليج "مارينا باي"، سنغافورة © MrsCarterStan | Twitter

في المركز الخامس، نحن نشاهد أكثر ملاعب كرة القدم شهرة في سنغافورة، "ذا فلوت"، أو المعلب العائم، والذي يقع في خليج مارينا.

هذا الملعب ليس على البر بل فوق المياه، ومنظره يبدو رائعاً، أليس كذلك؟ لكن ذلك يجعلنا نتساءل من الذي يلتقط الكرات عندما ينتهي الأمر بها في المياه المحيطة بالملعب؟ لا شك أن هذا السؤال خطر على بال كل واحد منكم، لكننا متأكدون أن لديهم طريقة لتجنب ذلك.

#4: نهر ألالين الجليدي (The Allalin Glacier)/ جبال الألب بينين، سويسرا

نهر ألالين الجليدي (The Allalin Glacier)/ جبال الألب بينين، سويسرا © WorldSoccerMag | Twitter

إن لم يكن لديكم أي مشكلة مع الصقيع وكرة القدم، فإن هذا الملعب مناسب لكم! وهو يقع على إحدى القمم المسطّحة لجبال الألب، حيث يختبر اللاعبون المناظر الرائعة، مع أسلوب مختلف كلياً للعب كرة القدم! ما نعنيه أن الأرضية قد تكون زلقةً بعض الشيء، وباردةً، وموجعةً... لكن لا شك أن التجربة تبدو ممتعةً للغاية!

من قال إن الهوكي هي الرياضة الجماعية الوحيدة التي يمكن خوضها على الجليد؟

#3: البولدوزر (The Bulldozer)/ بوينوس أيريس، الأرجنتين

البولدوزر (The Bulldozer)/ بوينوس أيريس، الأرجنتين © TheMisterSB21 | Twitter

الملعب الفريد التالي يقع في الأرجنتين. أنظروا جيداً إلى الصورة! هل يبدو لكم هذا مستطيلاً؟ ليس تماماً؛ لكنه يؤدي دور ملعب كرة قدم! المرميان لا يواجهان الواحد الآخر 100%، ولكن من يدري؟ فقد يضيف ذلك لمسةً استثنائية للعبة، وقد يكون عليكم أن تعتمدوا استراتيجية بديلة إن كنتم تلعبون عليه... في نهاية المطاف، مَن مِنّا لا يرغب في تجربة أمور جديدة من وقت إلى آخر؟!

#2: ملعب "إيدي ستاديوم" (Eidi Stadium)/ جزر فارو

ملعب "إيدي ستاديوم" (Eidi Stadium)/ جزر فارو © footballmemorys | Twitter

في المركز الثاني بحسب ما اخترناه، تأتي جزر فارو مع ملعبها الفريد "إيدي ستاديوم"! هل يكتمل الاستاد برأيكم من دون مقاعد للجمهور؟ يبدو أن الأمر ممكن!

في "إيدي ستاديوم"، وإلى جانب المناظر الطبيعية الأخاذة التي يمكنكم رؤيتها، اللافت أيضاً أن الملعب غير مقام على اليابسة، وهو شبيه على هذا الصعيد بالملعب العائم في سنغافورة، إنما هو في منطقة ريفية. لا شك أن السؤال الذي عاد إلى أذهانكم هو نفسه: كيف يمكنهم تجنب التسديدات القوية والبعيدة التي قد ينتهي بها الأمر في مياه البحر؟

#1: ملعب سيلفستر كاريّو الجديد (Nuevo Estadio Silvestre Carrillo)/ جزر الكاناري، إسبانيا

ملعب سيلفستر كاريّو الجديد / جزر الكاناري، إسبانيا © estadios Spain | Twitter

أخيراً وليس آخراً، ملعب سيلفستر كاريّو الجديد "نويبو إستادو سيلفستر كاريّو" في جزر الكناري الإسبانية!

هل يمكنكم أن تقاوموا الرغبة في اللعب على ملعب كرة قدم محاط بغابات بهذا الجمال، وعلى هذا الارتفاع. لا شك أن هذا أحد الملاعب المفضلة بالنسبة إلينا.

وإن كنتم من أحد محبّي كرة القدم فمن الجدير بكم التحقق من بطولة نيمار جونيورز فايف القائمة حالياً في مختلف أنحاء العالم! للمزيد اتبعوا الرابط:

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