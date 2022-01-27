أبرز ألعاب الفيديو التي تحولّت أفلاماً سينمائية

على مرّ السنوات، رأينا الكثير من الألعاب التي اقتبست من أفلام؛ للمساعدة على الترويج لها أكثر. غير أنّ لائحتنا اليوم تتحدث عن بعض الأفلام ذات النجاح المنقطع النظير، والتي اقتبست خصيصاً من ألعاب فيديو رأى المنتجون أنها رائعة إلى درجة تؤهلها أن تحظى بفيلمها الخاص!

ونظراً إلى أن الألعاب تعتمد عادةً على المشاركة الفعالة للاعب في حين أن الفيلم يتطلب جمهوراً يشاهده بالكامل من دون أن يشعر بالملل، ليست جميع الألعاب مؤهلة لتصبح فيلماً يدوم ساعتَين. ولكن عندما يحصل هذا التحويل بالطريقة الصحيحة، ينتهي الأمر بنا أمام فيلم يبقينا شاخصين نحو الشاشة في انتظار كل تفصيل صغير!

تابع القراءة معنا لتتعرف على أبرز ما اخترناه من أفلام مقتبسة عن ألعاب فيديو، وأخبرنا إن كنت تعرفها!

مورتال كومبات © IGDB.com

صدرت النسخة الأولى من أفلام مورتال كومبات أساساً عام 1995، ولكنها لم تحظَ بقبول واسع لدى الجمهور، وكان لها إصدار لاحق باء بالفشل أيضاً. غير أن هاتين النسختين مهّدتا للكشف عن نسخة 2021 الحديثة، وهو الفيلم الذي أحدث ضجة كبيرة وأثار دهشة مع عرضٍ أول في صالات السينما حول العالم وعلى "إتش بي أو ماكس" في الوقت عينه! وولّد الفيلم عائدات فاقت 83 مليون دولار، وهو رقم لا بأس به بالتأكيد، رغم أن الفيلم بصراحة لم يكن المفضل بالمطلق لدى الجمهور.

غير أن الشخصيات والحبكة الروائية والمؤثرات الخاصة والإنتاج والحركة والتشويق، كلها عناصر كانت كفيلة بتفوّق الفيلم بالضربة القاتلة، أو الـ"فاتاليتي" المميتة التي اشتهرت بها اللعبة!

تومب رايدر © IGDB.com

فلننتقل من المجموعة الكاملة من المقاتلين الخارقين إلى عرض امرأة واحدة! إنها لارا كروفت، الاسم الذي اشتهر على نطاق واسع في العام 1996 مع إصدار أول لعبة "تومب رايدر" على بلايستيشن وجهاز الكومبيوتر. وبعد نحو خمس سنوات، شهدنا إصدارات عدة لألعاب فيديو إضافة إلى أول اقتباس سينمائي "لارا كروفت"، التي جسّدت أنجلينا جولي شخصيتها في العام 2001. ثم كانت النسخة السينمائية الثانية في العام 2003 مع "لارا كروفت تومب رايدر: ذي كريدل أوف لايف"، وصولاً إلى النسخة الأخيرة من سلسلة الأفلام هذه مع "تومب رايدر"، الفيلم الذي أدّت البطولة فيه أليسيا فيكاندر.

ومثلما كان متوقعاً، نجحت الأفلام جميعاً كما فعلت سلسلة الألعاب، لتولّد ما يقرب من 250 مليون دولار لكل فيلم.

من يستطيع لومنا إن أحببنا هذه الشخصية في تلك الأفلام التي جمعت تمثيلاً رائعاً ومهارات مذهلة لحل الألغاز ومشاهد أخّاذة.

سونيك ذي هيدجهوغ © IGDB.com

زووم زووم... نحن نتحدث عن أسرع قنفذ وعن أكثر شخصيات "سيغا" شهرة: "سونيك"! كان البعض منا محظوظاً لمشاهدة الجزء الأول، الذي لاقى انتقادات كبيرة نظراً إلى الشكل الذي صوّر فيه المنتجون شخصية سونيك. ولكن بعد بعض التغييرت، أُغرم الجميع بالشكل المحدّث لسونيك! وشكّل الفيلم بالطبع نجاحاً كبيراً بعدما تضمّن كل العناصر التي نتوقعها من شخصية سونيك على الشاشة الكبيرة... حذق، سريع، والكثير من الحلقات الذهبية.

الحبكة الرئيسية للفيلم ترتكز على الهدف نفسه من اللعبة، وهو منع دكتور روبوتنيك، الذي يؤدي دوره الممثل الأسطوري جيم كاري، من السيطرة على العالم!

ملاحظة هامة: يبدو أن للفيلم تتمة مع ظهور تايلز، الصديق المفضّل لسونيك، في المشهد الأخير!

سايلنت هيل © IGDB.com

لهواة الرعب، هذه الفقرة لكم! اختيارنا الرابع هو "سايلنت هيل"، الفيلم الذي صدر في العام 2006 مقتبَساً من الجزء الثاني من السلسلة نفسها! وتدور أحداث الفيلم بسلاسة من دون أن تعتمد على الشخصيات الرئيسية للعبة، بل فقط على أجوائها، بأسلوب ذكي ينقل الرهبة إلى المشاهد!

ودعونا لا ننسى أن الفيلم عنيف ويتضمن كل العناصر التي تؤدي دورها في إثارة الرعب لديك، من الحشرات الكبيرة، والتشويه الأشبه لعرض من السيرك، والكثير غير ذلك!

وحظيت تتمة الفيلم بإشادة من الجمهور كما ساهمت في زيادة شهرة اللعبة، في وقت يعتبر "سايلنت هيل" اليوم من أفلام الرعب الرائعة.

أنشارتد © IGDB.com

أخيراً وليس آخراً، سنتحدث عن أحدث فيلم مقتبس عن لعبة فيديو شهيرة جداً: "أنشارتد"! ومن المرتقب أن يصدر الفيلم في فبراير 2022، على أن يؤدي دور الشخصية الرئيسية فيه توم هولاند، بطل الإصدارت الأخيرة من سبايدرمان.

وبحسب ما بات معلوماً، سترتكز حبكة الفيلم الرئيسية حول نايت، الشخصية التي يؤديها توم هولاند، مع التركيز عليه قبل أحداث اللعبة الأولى. ويروي الفيلم قصته كصائد كنوز وعلاقته الرومنسية مع سالي، والتي تجسد الناحية العاطفية من اللعبة بطبيعة الحال.

وفي حين تم إصدار الفيديو الترويجي المختصر للفيلم في الشهر الأخير من العام 2021، ننتظر بفارغ الصبر لنرى كيف ستتم ترجمة هذه اللعبة في الفيلم السينمائي! نحن على ثقة أنه لن يقل روعةً عن الرجل العنكبوت.

أما الآن، وبعدما عرضنا لك لائحة ألعاب الفيديو التي تحولت إلى أفلام، هل يمكنك أن تعطينا أمثلة أخرى؟

شارك هذا المقال وأطلعنا على إجابتك على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي.