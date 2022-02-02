ألعاب فيديو منتظرة في فبراير 2022

كان الشهر الأول من العام 2022 بطيئاً بعض الشيء بالنسبة لنا جميعاً، بما في ذلك الشركات الناشرة لألعاب الفيديو، غير أن الأمور بدأت تقلع كما يجب الآن. رأينا بعض الألعاب الرائعة في يناير الفائت، لكننا نرتقب ألعاباً أهمّ شأناً خلال فبراير!

اطّلعوا على أبرز ثلاثة اختيارات وأخبرونا إن كنتم ترون أن خياراتنا موفّقة!

1. إيفل ديد: ذا غايم (Evil Dead: the game) (فبراير/ لم يتم الإعلان عن موعد مؤكد بعد)

إيفل ديد: ذا غايم © IGDB.com

اللعبة المرتكزة على سلسلة "إيفل ديد"، طورتها شركة "سايبر إنترأكتيف" وتتلوى إصدارها شركة "بوس تيم غايمز". ومن المرتقب صدورها في فبراير، غير أن التاريخ المؤكد لم يحدد بعد.

ولسلسلة "إيفل ديد" قاعدة جماهيرية واسعة من محبي الألعاب المرتكزة على نمط الرعب-الكوميدي والقوى الخارقة للطبيعة، على أمل أن يكون الإصدار الجديد منصفاً للسلسلة وأن يضيف كماً كبيراً من الحركة والتشويق والفكاهة... من دون أن ننسى الرعب بالتأكيد!

أما على صعيد المنصات التي ستحتضنها، فيمكنكم الاستمتاع بهذا الإصدار على مختلف أنواع الأجهزة: بي أس 4، بي أس 5، إكس بوكس وان، إكس بوكس سيريز، نينتندو سوتيش، وجهاز الكومبيوتر.

2. إيلدن رينغ (Elden Ring) (25 فبراير 2022)

إيلدن رينغ © IGDB.com

إصدار كبير آخر مرتقب بشدة حول العالم، هو "إيلدن رينغ"، والذي ننتظر أن يبصر النور في 25 فبراير. وكاتب القصة ليس سوى جورج آر. آر. مارتن، كاتب سلسلة كتب "غايم أوف ثرونز"، والكاتب الأساسي لنسختها التلفزيونية. وهذا لا يمكن أن يعني سوى أمر وحيد: لا شك أن اللعبة ستكون أسطورية.

وقد تم إرسال نسخة تجريبية من اللعبة للاعبين في أواخر 2021، للاطلاع على أجواء اللعب فيها، وهو ما أدى الى الكشف عن الكثير من خفاياها ونظرياتها والحبكة الرئيسية للقصة التي ترتكز عليها.

وترتكز هذه اللعبة على أسلوب العالم المفتوح، ما يجعلها مليئة بالفرص والأهداف والمهمات المتواصلة.

3. هورايزون فوربيدن وست (Horizon Forbidden West) (18 فبراير 2022)

هورايزون فوربيدن وست (Horizon Forbidden West) (18 فبراير 2022) © IGDB.com

خيارنا الثالث هو للعبة أخرى مرتكزة على أسلوب اللعب المفتوح، وهي المرتقبة أكثر من سواها هذا العام!

"هورايزون فوربيدن وست" هي لعبة شهدت بعض التأخير في إصدارها، لكنها حصلت أخيراً على تاريخ إصدراها النهائي، والذي سيكون في منتصف فبراير. وبعد التأخيرات هذه، ستشهد اللعبة الحصرية لبلايستيشن عودة شخصية ألوي، والتي شكلت علامة فارقة لجهازي سوني بي أس 4 وبي أس 5.

شاهدنا بعض الأفلام القصيرة الترويجية للّعبة التي ما زالت تسجل أرقاماً هائلة من المشاهدات، وتولّد الكثير من ردود الفعل والتفاعلات الإيجابية من أشخاص لا يريدون سوى أن يضعوا أيديهم على اللعبة. وستكون ألوي الشخصية الرئيسية في اللعبة، وهي ستواجه أعداءً جدداً، وتحديات جديدة، وتخوض لعباً تحت المياه مع مؤثرات خاصة على جهاز التحكم الخاص بمنصة "بي أس 5"... وهي كل الأمور التي نتشوّق نحن أيضاً لاختبارها.

ما هي الألعاب الأخرى التي برأيكم كان يجب أن نذكرها أيضاً؟

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