ألعاب الفيديو التي ننتظرها بفارغ الصبر في 2026

يبدو أن العام الجديد سيكون عامًا تاريخيًا لمجتمع عشاق ألعاب الفيديو. من العوالم المفتوحة الضخمة إلى ألعاب الرعب المثيرة والمغامرات المستقلة الساحرة، تثبت قائمة الألعاب الآتية أن الخيال لا يزال حيًا ومزدهرًا. سواء كنت تترقّب الحماسة والتشويق أو الحنين إلى الماضي أو سحر السرد القصصي، هذه هي الألعاب التي نعتقد أنها ستكون على لسان الجميع.

غاد سلاير (God Slayer)

بفضل نطاقها الملحمي وجرأتها اللامحدودة، تَعِد "غود سلاير" بتجربة خيالية لا تخلو من الرهبة، حيث تتصادم الأساطير وتنعدم المحرّمات. يدخل اللاعبون إلى عالم وحشي تحكمه آلهة مسيئة، حيث تبدو كل معركة شخصية وكل خيار قد يترك ندوبًا. وبفضل أسلوب القتال السينمائي والسرد المعقّد، تم تصميم هذه اللعبة للاعبين الذين يحبّون قصص الأبطال إنما بأسلوب خاص ومبتكر.

جراند ثفت أوتو 6 (Grand Theft Auto 6)

لا عجب في أن "جي تي آي 6" هي واحدة من أكثر الألعاب المنتظرة في العقد الحالي، وهي تعود بعالم مفتوح معاد تصوّره يبدو أكثر حيوية وتفاعلية وغموضًا من أي وقت مضى. توقع سخرية لاذعة وشخصيات لا تُنسى وعالمًا لا يقتصر على الاستجابة لك، بل يتذكرك أيضًا. لم يسبق أن كانت الفوضى بهذه الروعة.

بوكيمون بوكوبيا (Pokémon Pokopia)

منطقة جديدة، أجواء متجددة: تقدم "بوكيمون بوكوبيا" للاعبين عالمًا جديدًا نابضًا بالحياة مليئًا بالبوكيمون غير المألوفة والبيئات الديناميكية والتركيز المتجدد على الاستكشاف والتواصل. ومع ميزات تعاونية موسّعة وبناء عالم أعمق، تبدو هذه النسخة وكأنها رسالة تقدير للمعجبين القدامى مع الترحيب بجيل جديد من المدرّبين.

ريزدنت إيفل: ريكويام (Resident Evil: Requiem)

يعود رعب البقاء إلى جذوره... ثم يأخذك إلى مكان أكثر ظلمة. تعتمد "ريزدنت إيفل: ريكويام" بشكل كبير على التوتر النفسي، والسرد المشوّق والغامر، والبقاء على قيد الحياة في ظل ندرة الموارد. إنها أبطأ وأذكى وتدفع اللاعب إلى حدوده، لتثبت أن الخوف لا يحتاج للصراخ ليصيبك بالارتجاف حتى الأعماق.

برادلي ذي بادجر (Bradley the Badger)

ساحرة، ذكية، ومليئة بالعاطفة بشكل غير متوقع، "برادلي ذي بادجر" هي اللعبة المستقلة المميّزة التي لم يكن أحد يعلم أنه بحاجة إليها. تتبع اللعبة رحلة غرير شقي يتنقل في عالم مصوّر بشكل جميل، وتجمع بين حل الألغاز والفكاهة والدفء العاطفي. إنها مريحة وذكية وعميقة، مما يجعلها من النوع الذي يظل معك لفترة طويلة بعد انتهاء اللعب.

كل عام، نجمع قائمة بالألعاب الملحمية، معتقدين أن من المستحيل تجاوزها، وكل عام، يثبت لنا أننا مخطئون! الآن نريد أن نعرف ما هي ألعاب الفيديو التي تتشوّقون لتجربتها في عام 2026، وهل أي منها موجود في القائمة التي شاركناها للتو؟