عاد فصل الصيف، وكذلك مهرجانات ريد بُل الأردن الموسيقية! وهذه السنة تقدم ريد بُل الأردن للمرة الأولى في البلاد والشرق الأوسط، حفلاً موسيقياً فريداً من نوعه سيقام في الأول من يوليو المقبل تحت عنوان "ريد بُل جوك بوكس" في نادي ديونز!

تابعوا القراءة للاطلاع على التفاصيل التي تحتاجون لمعرفتها لاختبار تجربة موسيقية خاصة بكم!

ما هو ريد بُل جوك بوكس؟

إنه حفل خارج عن المألوف، مع لائحة من الأعمال الموسيقية التي تختارونها بأنفسكم! ستقررون أنتم كيف تريدون أن تختبروا الأغنيات التي ستُقدَّم على المسرح من قبل فنانكم المفضل، لتُعِدّوا حفلكم الخاص بالكامل وفق ما يستهويكم! ونظام التصويت سيقام عبر الانترنت (أونلاين) كما في موقع الحدث، فاستعدّوا للتصويت وفق أهوائكم!

من الذي سيعتلي خشبة المسرح؟

لدينا مفاجأة خاصة لكم هذه السنة! فخشبة المسرح ستستقبل اثنين من أروع الفنانين الأردنيين:

الأخرس: الكاتب والمؤلف الموسيقي الأخرس سيلهب مسرحنا للمرة الأولى. فهذا أول تعاون له مع ريد بُل، ونحن متحمسون بكل تأكيد لسماع أعماله الفنية الناجحة كافة!

الأخرس © Mohammed Oweis

2. عزيز مرقة: الملحّن والمغني والمؤلف الأردني عزيز مرقة سيعتلي خشبة المسرح بعد ذلك، وسيكون الجمهور في انتظار أعماله الموسيقية المحبوبة على أحر من جمر!

عزيز مرقة © Moagza Studio

غير أن لائحة الأغاني التي سيؤديها كل من الفنانَّين ستكون من اختياركم أنتم: أي أغانٍ تريدون أن تسمعوا على المسرح، وبأي أسلوب ترغبون أن يكون أداؤها. سيتيح لكم هذا الأمر أن تقوموا بابتكار عرض استثنائي فريد لا مثيل له، ويعطيكم فرصة للاستمتاع بسماع فنانكم المفضل، بطريقة جديدة وخاصة.

نظام التصويت

كيف سيتم التصويت؟

القسم الأول من عملية التصويت سيجرى عبر الإنترنت على مواقعنا للتواصل الاجتماعي (فيسبوك، تويتر وإنستغرام)، لذا إبقوا متيقّظين!

ستكون لديكم فئات مختلفة لكل فنان للتصويت عنها.

الفئة #1: اختيار النوع الموسيقي: يمكنكم اختيار نوع موسيقي معيّن من لائحة من الأنواع المقترحة التي سيؤدي عزيز مرقة والأخرس على أساسها موسيقاهما.

الفئة #2: اختيار الـ"كروس أوفر": هل تحبون المزج بين الأنماط الموسيقية؟ ربما ترغبون بسماع عزيز أو الأخرس وهما يؤديان أسلوب البِيت بوكس؟ أو ربما الغناء بأسلوب أكابيلا؟ القرار لكم بالكامل!

الفئة #3: اختيار الأغنية: يمكنكم أن تختاروا إن كنتم ترغبون في أن يؤدي أحد الفنانَين أغنية جديدة من مجموعته الخاصة، أو أغنية كوفر. نحن على ثقة أنكم ستكونون مبدعين في خياراتكم!

الفئة #4: اختيار أبرز الأعمال: أي من الأغنيات المفضلة الثلاث لهذين الفنانَين ترغبون في سماعها على المسرح؟ كلها ستكون أغنيات خاصة بكل من هذين الفنانين، ولكن تلك التي تنال أكبر عدد من الأصوات هي التي ستكون واردة في اللائحة النهائية!

إن كنتم تظنون أن المتعة تنتهي عند هذا الحد، فأنتم مخطئون!

وذلك لأن القسم الثاني من نظام التصويت سيكون في اليوم والموقع الذي يقام فيه الحدث!

بالنسبة إلى هذه الفئة، سيكون في إمكانكم اختيار أغنيتَيْن لتتم تأديتهما خلال الحفل، من خلال سوار يضيء إما باللون الأحمر وإما بالأزرق، ما سيساعدنا على تحديد أي من الأغنيَتين تريدون أن تسمعوا من عزيز والأخرس.

ما هو ريد بُل جوك بوكس؟ © Matthias Heschl

والآن أصبحتم جاهزين لحضور حفل "ريد بُل جوك بوكس" في الأول من يوليو في نادي ديونز. وسيكون الأخرس وعزيز مرقة في انتظاركم للإدلاء بالجزء الأول من أصواتكم على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنا!

لحجز التذاكر لحضور الحفل، الرجاء زيارة www.sajilni.com