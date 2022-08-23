سيبصر حفل موسيقي فريد من نوعه يحمل عنوان "ريد بُل سيمفونيك" النور في نسخته الأولى في الأردن، وهو نتيجة تعاون بين ريد بُل الأردن وفرقة أوتوستراد والمايسترو الدكتور هيثم سكرية!

ما الذي يميّز "ريد بُل سيمفونيك"؟

ترتكز فكرة "ريد بُل سيمفونيك" على تعاون غير مسبوق بين فنان أو فرقة تعتمد أسلوباً فنياً حديثاً، ومايسترو موسيقي كلاسيكي مع أوركسترا سيمفونية كاملة. ويقوم المايسترو بإعادة توزيع سيمفوني لمجموعة أغاني الفرقة أو الفنان صاحب الأسلوب المعاصر لينعكس هذا التعاون في أداء مذهل يُقدَّم خلال أمسية فنية فريدة، تقام في موقع مميز ومرموق. ويشهد الجمهور هذا الحدث من خلال محتوى يروي قصة هذا التعاون بين مواهب من عوالم موسيقية مختلفة، والذي ساهمت ريد بُل في تحويله إلى حقيقة.

تعرفوا على حفل "ريد بُل سيمفونيك"! © Murad Abaza

من سيعتلي المسرح؟

في نسخته الأولى في الأردن، سيجمع حفل "ريد بُل سيمفونيك" فرقة أوتوستراد الغنائية المستقلة الأشهر من التعريف، مع أوركسترا المعهد الوطني للموسيقى بقيادة المايسترو المتميّز الدكتور هيثم سكرية.

ومن خلال هذا التعاون المثير للاهتمام في الحفل المرتقب، ستأخذ موسيقى أوتوستراد لوناً جديداً وفريداً، مع دمج نمطَين مختلفَين وإضفاء طابع كلاسيكي رائع على بعض من أهم أعمال الفرقة التي سترافقها أوركسترا من أربعين شخصاً في حدثٍ سيقام في قلب عمّان.

تعرفوا على حفل "ريد بُل سيمفونيك"! © Murad Abaza

لمحة عن أوتوستراد:

هي فرقة عربية شرق أوسطية مستقلة من الأردن، وليدة 16 سنة من الصداقة بين أعضائها؛ فلطالما كان هؤلاء أصدقاء مقربين حتى قبل تأسيس الفرقة في العام 2007. وتتميز الفرقة بأسلوبها الانتقائي والأصيل، وهي تحاكي ألواناً مختلفة مثل الريغي والفانك والموسيقى اللاتينية والروك والراي، إنما بلمسة أردنية خاصة من خلال كلمات خالدة قد تصلح لأي زمان.

لمحة عن المايسترو الدكتور هيثم سكرية:

الموسيقار هيثم سكرية مؤلف وقائد أوركسترا أردني له العديد من المؤلفات الأوركسترالية، وحائز على جوائز عالمية. وهو حصل على أرفع الشهادات الموسيقية من المعهد العالي للموسيقى، أكاديمية الفنون في القاهرة، بتقدير الامتياز ومرتبة الشرف الأولى. ومن أبرز أعماله السيمفونية: الشروق في وادي رم، الغروب في وادي رم، حبيتك أنا عمان، وسيمفونية المملكة الأردنية الهاشمية.

تعرفوا على حفل "ريد بُل سيمفونيك"! © Prof. Haitham Sukkarieh

متى يقام الحدث؟

يقام "ريد بُل سيمفونيك" في 16 سبتمبر المقبل على المدرج الروماني التاريخي في العاصمة عمّان، حيث سيتم تقديم الموسيقى إلى عشاقها بأروع أسلوب ممكن.

ويبدأ استقبال الجمهور في تمام الساعة 7:00 مساءً، على أن ينطلق الحفل عند الساعة 9:00 مساءً، ليملأ الأجواء المسائية بأجمل الأنغام والألحان الوجدانية.

طريقة الحصول على التذاكر

لحجز تذاكركم، الرجاء زيارة موقع ريد بُل سيمفونيك

تعرفوا على حفل "ريد بُل سيمفونيك"! © Murad Abaza