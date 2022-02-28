ما الذي ينتظرك في ريد بُل نيمار جونيورز فايف؟

تعود أكبر بطولة لفرق كرة القدم المؤلفة من خمسة لاعبين في العالم لتنطلق من جديد، ولترفع معها مستوى الحماسة والتشويق لدى عشاق هذه الرياضة!
ما هي بطولة "ريد بُل نيمار جونيورز فايف"؟
ريد بُل نيمار جونيورز فايف هي بطولة كرة قدم لفرق تتألف من خمسة لاعبين، تتواجه بأسلوب كرة الشارع من دون حراس مرمى، مرتكزة فقط على مهاراتك وقدرتك على تسجيل الأهداف داخل مرمى صغير.
ما هي قواعد اللعبة؟
قواعد اللعبة في غاية البساطة:
كل فريق يتألف من خمسة لاعبين مع لاعب احتياطي!
لا يوجد حارس مرمى لدى أي فريق.
كل مباراة تدوم 10 دقائق.
لدى تسجيل أي هدف، يخسر الفريق الخصم لاعباً! ولدى خسارة أحد الفرق جميع لاعبيه يكون بالتالي قد خسر المباراة. وفي حال التعادل، يخوض لاعبان، واحد من كل فريق، مواجهة ثنائية إلى حين يسجل أحدهما هدفاً يمنح من خلاله الفوز لفريقه!
كيف يمكنك التسجيل للمشاركة؟
التسجيل للمشاركة بسيط وسهل، وكل ما عليك فعله هو تأليف فريق من خمسة لاعبين، والتسجيل على موقع redbullneymarjrsfive.com !
الموقع الإلكتروني سيقودك إلى الصفحة المحلّية الخاصة بفعالية بلدك، للتسجيل للمشاركة في أي موقع تصفيات تفضله.
ما الذي ستفوز به؟
الفائز من كل بلد يتأهل إلى النهائيات العالمية التي ستقام في قطر هذا العام، لتمثيل بلده في مواجهة فرق أخرى من حول العالم.
وسيتسنى للفريق الفائز في النهائيات اللعب ضد فريق نيمار الذي شكّله النجم البرازيلي واختار بنفسه لاعبيه.
كيف يمكنك أن تنضمّ إلى فريق نيمار؟
كل ما عليك فعله هو تسجيل فيديو لك وأنت تعرض أفضل حركاتك ومهاراتك الخاصة في كرة القدم، وتحميله على تيك توك أو إنستغرام! وسيختار نيمار خمسة لاعبين من كل أنحاء العالم للّعب إلى جانبه في الفريق.
هذا ببساطة أبرز ما يجدر بك أن تعرفه عن ريد بُل نيمار جونيورز فايف! أرِنا أفضل ما لديك من مهارات وتغلّب عليهم جميعاً!
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