ما الذي ينتظرنا في "ريد بُل بايبر وينغز" الأردن 2022؟

تعود بطولة ريد بُل للأجنحة الورقية بعد سبعة أعوام إلى الأردن، في حدث يرتقب أن يكون أكبر هذه السنة وأفضل من أي وقت مضى.

ما هي "ريد بُل بايبر وينغز"؟

إنها أكبر بطولة في العالم للطائرات الوراقية، وهي تشكل مناسبة للطلاب حول العالم للاحتفال بمهاراتهم على هذا الصعيد. الفكرة بسيطة ومبتكرة: على المشاركين أن يجعلوا ورقة عادية تطير الى أبعد مسافة ممكنة ولأطول مدة وبأروع طيران أكروباتي في الجو.

ما هي الفئات هذا العام؟

على جميع المشاركين المحليين أن يخوضوا منافسات في ثلاث فئات:

المسافة: في هذه الفئة، سيخوض المشاركون مراحل تصفية يتنافسون فيها لتحقيق أطول مسافة يمكن لطائراتهم الورقية أن تعبرها! الرقم القياسي يحمله جايك هاردي الذي حلقت طائرته الورقية لمسافة 56 متراً في العام 2019! يا له من رقم عالمي!

المسافة © Samo Vidic / Red Bull Content Pool

2. المدة : بالنسبة إلى الفئة الثانية، سيركز المشاركون على تسجيل أطول مدة طيران في الجو! كم برأيكم يمكن لطائرة ورقية أن تحلق في الجو؟ أطول مدة مسجلة حققها كاميرون كلارك وبلغت 13,3 ثانية في العام 2019.

المدة © Sebastian Marko / Red Bull Content Pool

3. لاستعراض الهوائي : هذه الفئة تستهدف الإبداع والابتكار ومهارات الاستعراض لدى المشاركين! وهذه السنة، ستقام منافسات هذه الفئة عبر الانترنت فقط! ومع تحميل الاشتراكات أونلاين، سيتاح لكم أن تقدموا عروضاً لا مثيل لها مستخدمين الطائرات الورقية وكل ما تريدونه! من خلال تفقد وسم #RedBullPaperWings ، يمكنكم أن تكوّنوا فكرة عمّا يقوم الآخرون بتحميله من مشاركات وعروض حتى الساعة! كل ما عليكم فعله هو إعداد عرض فريد ومبتكر لمدة 30 ثانية فقط، وتضمينه وسمَي و#Jordan و#RedBullPaperPlanes

Aerobatics © Sebastian Marko / Red Bull Content Pool

طريقة الفوز؟

بالنسبة لفئتي المسافة والمدة، عليكم أن تتسجلوا لخوض أقرب تصفيات منكم، في أي من جامعات الأردن المذكورة (الجامعة الأردنية، جامعة البترا، جامعة عمان الأهلية، وجامعة العلوم التطبيقية).

ولدى حضوركم، سيتسنى لكم التنافس مع مع مشاركين آخرين، على أن ينتقل الأفضل في كل فئة إلى النهائيات التي تقام في في "العبدلي مول" في 25 مارس 2022!

أما بالنسبة لفئة الاستعراض الهوائي، فيجب مشاركة كل الاشتراكات أونلاين عبر تيك توك أو إنستغرام، على أن تختار لجنة تحكيم خاصة فائزاً واحداً ليتأهل إلى النهائيات، بناءً على التفاعلات على الفيديو الذي قام بتحميله، والأداء ومدى الإبداع والابتكار.

ماذا سينال الفائزون؟

الفائزون الثلاثة - واحد من كل فئة - سيتم الإعلان عنهم في النهائيات الوطنية، التي ستقام في "العبدلي مول" في 25 مارس 2022. سيحظى كل فائز بتذكرة سفرة بالطائرة إلى النمسا لتمثيل الأردن في النهائيات العالمية في موقع "هنغار-7" الشهير في عالم الطيران!

أخبرونا الآن، هل من يريد تفويت هذه الرحلة؟

لذا، إن كنتم تظنون أن لديكم ما يتطلبه الأمر للفوز، سارعوا إلى التسجيل الآن من خلال الضغط على هذا الرابط :

أو قوموا بالاشتراك عبر إنستغرام من خلال تحميل فيديو مدته 30 ثانية فقط، والإشارة (تاغ) إلى @REDBULL ، واستعمال وسمَي (هاشتاغ) #JORDAN و #REDBULLPAPERPLANES .

ما الذي ينتظرنا في "ريد بُل بايبر وينغز" الأردن 2022؟ © Joreg Mitter / Red Bull Content Pool

نتمنى لكم رحلة آمنة وحظاً سعيداً!