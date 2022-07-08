هكذا كانت أجواء أول ريد بُل جوك بوكس في الأردن!

كان الأردن في الأول من يوليو على موعد مع تجربة موسيقية فريدة من نوعها جمعت نجمَين أردنيَيْن كبيرَين على خشبة المسرح. فقد شهد حفل ريد بُل جوك بوكس تقديم كل من الأخرس وعزيز مرقة عرضاً غنائياً مذهلاً وسط حشد كبير من عشاق الموسيقى الذين وصل عددهم لأربعة آلاف.

ما الذي دار إذاً في أول حفل موسيقي في الشرق الأوسط تجري وقائعه وفق ما يريده الجمهور؟ تابعوا القراءة لاختبار تجربة ريد بُل جوك بوكس من جديد!

Kicking Things Off © Farras Oran

هكذا كانت الانطلاقة!

فُتحت أبواب نادي ديونز عند الساعة الرابعة بعد الظهر لاستقبال حشود عشاق الموسيقى على وقع أنغام مميزة لكل من المنسّقين الموسيقيَّين "دي جي آيي تي" (DJ Ayy Tee) و"دي جي فلاش" (DJ Flash).

حان وقت العرض الرئيسي!

في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، اعتلى الفنان المميّز الأخرس خشبة المسرح ليبدأ في تقديم مجموعة من أروع وأبرز أعماله، والتي تم تعديل بعض منها بأسلوب يتوافق مع رغبات الجمهور التي عكسها تصويته عبر الانترنت قبل بدء الحدث.

وكانت البداية مع "كان يا ما كان" إنما بأسلوب موسيقى الريغي، ليقدم الأخرس عرضاً جعل الجمهور يطلب المزيد من النسخة المعدّلة من الأغنية الناجحة.

وأكمل الأخرس بمجموعة أخرى من أعماله الشهيرة، ليقدم أغنيات مميزة مثل "لساتني جنبك"، "بعد شو"، والأغنية المحببة على قلوب الجماهير "آخر كاس".

حان وقت العرض الرئيسي! © Farras Oran

وفي فئة تصويت الجمهور، طلب الأخرس من الحضور استخدام أساورهم المضيئة للاختيار بين أغنيتَين: "لحالي" و"استنى شوي". وقد ذهب التصويت لأغنية "لحالي"، ولا نبالغ إن قلنا إن أداء الأخرس لهذه الأغنية ألهب المكان ليمتزج صوته الذهبي مع طاقة الجمهور في تجربة لا تنتسى.

أداء الأخرس لأغنية "لحالي" ألهب المكان © Farras Oran

لكن المفاجأة في العرض الذي قدمه الأخرس أتت عندما قدّم مقتطفات من أغنية جديدة له. وأتى ذلك بعدما طلب من الجمهور أن يصوّت على أغنية تالية إما باللهجة اللبنانية وإما بالمصرية، ليقع الخيار على الأولى.

وكان الجمهور محظوظاً أكثر من ذلك مع الأخرس الذي قدم أيضاً أغنية غير مسموعة من قبل، هي "يا قمر". وقد غنّاها الأخرس على وقع أنغام البيانو تزامناً مع تلويح الحضور بهواتفهم المضاءة، ما زاد الأجواء سحراً.

المفاجأة في العرض الذي قدمه الأخرس © Farras Oran

ومع نهاية عرضه، قام الأخرس بدعوة نجوم مميزين إلى اعتلاء خشبة المسرح، ومن بينهم ضياء عليان الذي غنى "أستاذ" و"هزة"، بمشاركة الفنانَيْن اللافتَين دباسة وأيوب دا 47.

وبالخلاصة، كان عرض الأخرس مذهلاً! وبمجرد انتهائه من تقديم مجموعة أغانيه المقررة للسهرة، أتى وقت مغادرته المسرح ليعود "دي جي آيي تي" ويبقي الأجواء صاخبة حتى يحين وقت العرض الثاني.

العرض متواصل

بحلول الساعة التاسعة مساءً تقريباً، جاء دور النجم الآخر في ريد بُل جوك بوكس ليعتلي خشبة المسرح، عزيز مرقة، وفي جعبته بعض من أروع ما غناه على مر السنوات الأخيرة.

بدأ عزيز بتحمية الأجواء مع أغنية "سمعتك"، قبل أن يواصل عرضه وفق النظام نفسه الذي اتّبعه الأخرس، مع لون موسيقي اختاره له الجمهور من خلال التصويت. فقام بتأدية أغنيته المعروفة "هي" إنما بأسلوب موسيقى الروك، ليشعل المسرح بطاقته التي تفاعل معها الجمهور بشكل رائع.

العرض متواصل © Farras Oran

وبعد الأغنيتين الأوليَين، قرر عزيز أن يؤدي إحدى أشهر الأغنيات الأردنية، أغنية عمر عبداللات "يا سعد". وكانت حماسة الجمهور لدى سماع هذه الأغنية تفوق التصوّر.

ولم تكن الليلة لتمرّ بطبيعة الحال من دون أن يؤدي عزيز مجموعة من الأغنيات القريبة إلى قلوب الجماهير، مثل "ما في منك"، "يا باي" و"مين قلك".

أما المفاجأة في لائحة أغنيات عزيز هذه المرة، فكانت عندما قرر أداء نسخة غيتار أكوستيك لأغنية جديدة سيصدرها قريباً.

المفاجأة في لائحة أغنيات عزيز © Farras Oran

وكان مسك ختام عرض عزيز مع استعادة أغنية "وينك من زمان" الشهيرة للفنان الأردني المميز يزن حيفاوي.

ختام عرض عزيز © Farras Oran

وبعد انتهاء عرض عزيز، كان الجمهور مفعماً بالطاقة الإيجابية التي عكسها الحفل الطويل، خصوصاً بعدما تسنى له الاستماع ومتابعة اثنين من أبرز نجوم الأردن وهما يقدّمان عروضاً رائعة وغير مسبوقة. وباختصار، كانت الأمسية مليئة بالموسيقى والمواهب والأعمال الرائعة لكِلا الفنانَين.