هكذا كانت أجواء النهائيات الوطنية الأردنية لمسابقة "ريد بُل دانس يور ستايل"

مع حلول الساعة الثامنة من مساء يوم الجمعة 13 مايو، كان بوليفارد العبدلي على موعد مع حدث شبابي فريد من نوعه، إذ انطلقت مواجهات بين 16 من رواد الرقص في إطار نسخة العام الحالي من مسابقة "ريد بُل دانس يور ستايل".

وفيما لم تخلُ المنافسات من الأداء الرائع للكثير من الراقصات والراقصين المميزين، كان الجمهور الذي تابع المواجهات الحَكَم في المسابقة، من خلال التصويت للإعلان عن المشارك الذي لم يحظَ بإعجاب الحضور، وكذلك الذي نال النسبة الأكبر من الإعجاب ليواصل بذلك خوض المنافسات.

ياسمين © Murad Abaza

مجريات المنافسات من انطلاقها وحتى التتويج

كان غالبية المشاركين الـ16 من محترفي أسلوب الرقص الشبابي المعرف بالـ"بوبينغ والهيب هوب"، وهم ألهبوا الساحة حماسةً!

وقد شملت مواجهات هذا العام:

أفرو بوي – آدم – كوجو – أريج – شهد – رجائي – ياسمين – وفاء – أحمد – مصطفى – تيا – جينين – نادر – حسن – بولينا – جمال.

الجولة الأولى:

خاض الراقصون الـ16 منافسات ثنائية وجهاً لوجه، وكان ثمانية راقصين بذلك يحاولون إقصاء ثمانية آخرين، من خلال تقديم أفضل ما لديهم من مهارات وحركات.

شهد ضد حسن © Murad Abaza

الجولة الثانية:

جمعت هذه الجولة أفضل ثمانية راقصين نالوا النسبة الأعلى من تصويت الجموع التي تابعت المنافسات.

وقد اتخذت المواجهات عند هذا الحد طابعاً أكثر احتداماً، وارتفعت نسبة الحماسة ومستويات الأدرينالين مع بذل الراقصين الثمانية المتبقّين كل ما في وسعهم للبقاء ضمن المنافسة.

بولينا © Murad Abaza

أحمد © Murad Abaza

نصف النهائي:

وجمع نصف النهائي كلاً من أريج و حسن في المواجهة الأولى، بينما خاض نادر و رجائي المواجهة الثانية.

وإثر ذلك، باتت المسابقة تقتصر على المواجهة النهائية التي ستحدد البطل المحليّ.

جمال ضد أريج © Murad Abaza

آدم © Murad Abaza

الجولة النهائية:

امتزج صخب الجمهور بأنغام موسيقى الهيب هوب ما ولّد طاقة فريدة حرّكت أجسام المتنافسَيْن في مواجهة نهائية مليئة بالمشاعر بين أخ وأخته أريج ونادر على وقع 3 أغاني، ودفعتهما إلى رفع أدائهما إلى مستوى لم تشهده المراحل السابقة للمسابقة. وبعد عرض ختامي شيّق، كان على الجمهور أن يحسم هوية الفائز!

وكان الفوز في نهاية المطاف من نصيب نادر الذي نجح في خطف إعجاب الجمهور وتصويته بالتالي، ليحصد أكثر من 70 في المئة من التصويت الذي ذهب لصالح لون المنافس الأحمر.

أريج ضد نادر © Murad Abaza

وامتزجت المنافسة النهائية بالمشاعر بين الأخوة فبأول رقصة أريج قامت بالبكاء قليلاً واندفعت لحضن أخيها قبل بدئها بالمنافسة.

نادر © Murad Abaza

ما التالي بالنسبة إلى نادر؟

بعد تتويجه بطلاً لمنافسات الأردن في مسابقة "ريد بُل دانس يور ستايل"، سيتوجه نادر إلى جنوب أفريقيا في ديسمبر، لخوض مواجهات مع أكثر من 60 راقصاً من كل أنحاء العالم في النهائيات العالمية. أطيب التمنيات بحظ سعيد لممثل الأردن نادر!

نادر © Murad Abaza

إلى اللقاء مرة جديدة على حلبة الرقص العام المقبل!