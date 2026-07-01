Кој е шампионот во забивање што настапи на Red Bull Half Court во Скопје?

Неговиот настап беше еден од највпечатливите моменти на викендот исполнет со неверојатни натпревари, добра музика и одличен вајб, а ние ја искористивме можноста да седнеме со него и да дознаеме повеќе за неговиот пат

од мало полско село до врвот на светската сцена

и секако -

за неговите впечатоци од првата посета на Македонија.