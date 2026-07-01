Кој е шампионот во забивање што настапи на Red Bull Half Court во Скопје?

Кога првпат почувствува дека ова не е само хоби за тебе, туку дека е нешто што може целосно да ти го промени животот?
Често ја спомнуваш 2015-та како пресвртница во твојата кариера. Што ти пројде низ глава кога првпат успешно заби на регуларен кош?
Тоа беше еден од првите (и клучни!) моменти кога станав 100% сигурен дека сакам целосно да се посветам на забивањето и да станам професионален спортист во забивање. Беше прекрасно да го гледам сопствениот напредок и да го направам првото успешно забивање на кош од 3,05 метри додека сè уште бев дете.
Имаш освоено речиси 70 натпревари во забивање и неколку светски FIBA 3x3 титули. Што ти значи најмногу?
Си забивал над NBA играчи, над Lewandowski, на луди локации, имаш поставено неколку Гинисови рекорди... Постои ли некој предизвик што сакаш да го оствариш во иднина? Има ли некој спортист што би ти помогнал да го оствариш тоа?
Секако дека да - но, ќе мора да ме следите за да дознаете што ве очекува, хаха! Имам мнооогу идеи, но не сакам да зборувам пред да се реализираат. Којзнае, можеби еден ден ќе направиме нешто навистина лудо и во Македонија 👀
Во врска со спортистот, не размислувам многу често на тоа, но би било неверојатно да направам забивање со асистенција од Max Verstappen, може слободно да се каже дека тоа е еден мој (мал) сон :)
Ова беше твоја прва посета на Македонија и прв настап на Red Bull Half Court кај нас. Какви беа првите впечатоци кога пристигна на новиот терен во парк „Авионче“?
Настапуваше на новиот терен, опкружен со илјадници луѓе. Како се подготвуваш физички и ментално за ваков тип настап?
Публиката во Скопје скоро да беше и со тебе на теренот за време на настапот! Дали ја чувствуваше нивната енергија и што е тоа што ја издвојува од сите останати?
Како што кажав, фановите за мене се многу важни. И настапот и забивањата се многу подобри кога имаш публика околу себе. Ја гледав и ја слушав поддршката цело време. За жал, мислам дека не успеав да забијам над сите што беа заинтересирани, па изгледа ќе морам да се вратам! По настапот многу луѓе дојдоа да ми кажат колку им се допаднало искуството и тоа навистина многу ми значи. Затоа уште еднаш: благодарам, Скопје!
Мислам дека не успеав да забијам над сите што беа заинтересирани, па изгледа ќе морам да се вратам!
Grabo, фала ти за прекрасниот разговор! Ни беше чест што бевме сведоци на вакво неверојатно шоу и те чекаме повторно да се вратиш! За крај, што би им порачал на младите кошаркари и сите што те гледаа во Скопје?
Фала ви! Навистина би сакал повторно да се вратам, следен пат на подолг период. Кога имаш сон, целосно фокусирај се на истиот и работи напорно. Не ги слушај луѓето што се сомневаат во тебе и не барај изговори. Запиши ги своите цели, направи план како да ги оствариш и работи секој ден да ги оствариш. Ништо не е лесно, но вреди. Јас сум дете од мало село во Полска. Никој во моето семејство не е спортист, а види до каде стигнав јас. Ако јас успеав, зошто да не успееш и ти? Без разлика дали сакаш да бидеш кошаркар, уметник или нешто сосема трето, не се предавај.