Нема еден одреден правец кој е водечки на сцената, трап музиката е уште тука, но има се помал appeal за помладата публика, и многу артисти кои творат и се наоѓаат во другите ленти (поджанрови) на хип-хопот постигнуваат голем успех. За мене, хип-хоп сцената годинава не понуди скоро никаков интересен материјал кој има replay value за секојдневно функционирање и/или ротација во клубови, со исклучок на неколку проекти како "Her Loss" на Drake и 21 Savage и "Heroes & Villains" на Metro Boomin кои “ја извадија” годината на крај.

"Last Last" од Burna Boy

Годинава добивме уште повеќе вирални/тик-ток хитови од минатата година, меѓу кои и најголемиот - "Calm Down" од Rema. Бенгер на годината кој дефинитивно crossover-на и во хип-хопот е "Last Last" од Burna Boy , па дури и една од широко прифатените најдобри хип-хоп/аренби песни годинава "Wait For U" е базирана на рефренот на Tems, еден од најдобрите женски артисти од Нигерија.