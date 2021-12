Енергијата на проектот значително се менува на третата песна, која во моментот на пишување е најмалку слушана од трите на Spotify, но мене ми е убедливо најдобра. "Lemon Pepper Freestyle" отскокнува од сè друго што слушнав годинава на сцената, почнувајќи од семплот и инструменталот, verse-от на Rick Ross и слободниот verse на Drake кој трае 4 минути без прекин. Целата песна трае 6 и пол минути и после толку слушања I still can’t get enough of it, па затоа и ја сместувам во мојата топ 5 листа на песни годинава.