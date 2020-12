OX, anti-fashion уличен бренд за облека од подземјето

Името го опишува карактерот на брендот. Остар, директен, сјаен и незгоден за држење. Колку брендови на планетава знаеш што комуницираат “Don’t follow us, you ain’t dope enough and it’s not for you. It’s for the Super Stressed Super Blessed and you ain’t one of ‘em.”? (Не купувај, не е за тебе)?