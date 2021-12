Парадоксот наречен Nims Purja

Тргајќи од неговата животна максима - дека ништо не е невозможно, Nims го крсти проектот Project Possible. И навистина, тој и неговиот тим успеаја да ги искачат сите врвови за 189 дена, а сега веќе можете да го гледате и документарецот насловен како 14 Peaks: Nothing is Impossible на Netflix. Но, за да дознаете нешто повеќе за персоната на Nims, продолжете со читање на оваа статија.