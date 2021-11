Age of Empires 4: Vuelve el rey de los juegos de estrategia en tiempo real

. Tras algunos experimentos con la tercera parte, Age of Empires 4 vuelve por fin a sus raíces, y no solo hace muchas cosas bien, sino que sobre todo es muy divertido.

En 1997, el primer Age of Empires de Microsoft desató una avalancha imparable y sentó las bases para la segunda parte, que sigue siendo uno de los mejores juegos de estrategia en tiempo real de todos los tiempos . Tras algunos experimentos con la tercera parte, Age of Empires 4 vuelve por fin a sus raíces, y no solo hace muchas cosas bien, sino que sobre todo es muy divertido.

Mientras que las 13 civilizaciones de Age of Empires II eran en gran medida las mismas y presentaban diferencias mínimas en cuanto a la jugabilidad, en Age of Empires 4 esto se ve mucho mejor, aunque el número de civilizaciones se ha reducido a ocho (ingleses, franceses, rus, mongoles, chinos, Sacro Imperio Romano Germánico, dinastía Abasí y Sultanato de Delhi).

Pero las campañas no son, ni mucho menos, la única forma de que los jugadores en solitario se diviertan con Age of Empires 4. También puedes enfrentarte a oponentes de la IA, con varios escenarios y modos para elegir. Estos difieren, por ejemplo, en cuanto a las condiciones de victoria o la naturaleza de los mapas, y puedes hacer muchos ajustes con respecto a las opciones.

