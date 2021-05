, quien al final decidió no subir hasta la cima, sino esperar a que Andrzej llegara a mitad de camino para hacerle compañía de regreso.

El esquiador de montaña polaco no perdió el tiempo: se dirigió a la cima justo después de llegar al pie del Yawash Sar II. Lo hizo con la ayuda de Jędrek Baranowski , quien al final decidió no subir hasta la cima, sino esperar a que Andrzej llegara a mitad de camino para hacerle compañía de regreso.

Ja ja. Sabíamos que nos habíamos aclimatado lo suficiente. Eso nos convenció de que no tenía sentido caminar con todo el equipo [a los campamentos], así que fuimos directamente a las montañas. Más tarde, hablé con Jędrek sobre el hecho de que podríamos habernos quedado más tiempo e intentarlo de nuevo, pero para él también era una forma de aclimatación y estaba bien. Llegó a la conclusión de que teníamos que seguir adelante y partir hacia la próxima cumbre. Y eso es exactamente lo que sucedió, incluso si no era nuestro objetivo. Simplemente nos sentimos bien, así que decidimos hacerlo.

Ya que estabas lo suficientemente aclimatado, ¿eso significa que Jęderk te estaba esperando a mitad de camino porque no podía seguir el ritmo?

¡No impuse un ritmo extremadamente rápido! Mantuve una velocidad que me permitió llegar a la cima y esquiar desde allí con seguridad. Era fundamental que no hiciera demasiado calor porque la temperatura aumenta el riesgo de avalanchas.

En cierto punto, resultó que nos estábamos moviendo bastante rápido. Jędrek decidió que era suficiente para él y que no sería responsable si continuaba. Tuvimos la idea de volver o esquiar juntos e intentarlo una vez más pero Jędrek decidió esperarme a mitad de camino.

¿Cómo evaluarías Yawash Sar II? ¿Pan comido? ¿O si no fuera por las buenas condiciones, este desafío habría requerido mucho más tiempo y preparación?

