Jötunn: Aniol Serrasolses derrota a los dioses en Islandia

. Porque el kayak extremo, más allá de lo que pueda parecer, no son unos locos que se tiran por cascadas. Son personas que preparan cada descenso con mucho esmero, que llevan una vida trabajando en la técnica para poder hacer aquello que para la gran mayoría sería un suicidio. Viven la naturaleza de una manera especial y tienen una conexión especial con el agua y ríos. Para un kayakista, lo de menos es la foto o una toma espectacular, porque normalmente todo lo importante pasa con la cámara apagada. Lo importante es estar allí fuera, disfrutando de una pasión que le da la energía vital que le hace caminar por este mundo. Esta vez hemos intentado enseñar eso que normalmente no se ve.

Jötunn es un documental en el que hemos intentado enseñar una aventura de exploración desde dentro . Porque el kayak extremo, más allá de lo que pueda parecer, no son unos locos que se tiran por cascadas. Son personas que preparan cada descenso con mucho esmero, que llevan una vida trabajando en la técnica para poder hacer aquello que para la gran mayoría sería un suicidio. Viven la naturaleza de una manera especial y tienen una conexión especial con el agua y ríos. Para un kayakista, lo de menos es la foto o una toma espectacular, porque normalmente todo lo importante pasa con la cámara apagada. Lo importante es estar allí fuera, disfrutando de una pasión que le da la energía vital que le hace caminar por este mundo. Esta vez hemos intentado enseñar eso que normalmente no se ve.

Jötunn es un documental en el que hemos intentado enseñar una aventura de exploración desde dentro . Porque el kayak extremo, más allá de lo que pueda parecer, no son unos locos que se tiran por cascadas. Son personas que preparan cada descenso con mucho esmero, que llevan una vida trabajando en la técnica para poder hacer aquello que para la gran mayoría sería un suicidio. Viven la naturaleza de una manera especial y tienen una conexión especial con el agua y ríos. Para un kayakista, lo de menos es la foto o una toma espectacular, porque normalmente todo lo importante pasa con la cámara apagada. Lo importante es estar allí fuera, disfrutando de una pasión que le da la energía vital que le hace caminar por este mundo. Esta vez hemos intentado enseñar eso que normalmente no se ve.

Jötunn es un documental en el que hemos intentado enseñar una aventura de exploración desde dentro. Porque el kayak extremo, más allá de lo que pueda parecer, no son unos locos que se tiran por cascadas.

Jötunn es un documental en el que hemos intentado enseñar una aventura de exploración desde dentro. Porque el kayak extremo, más allá de lo que pueda parecer, no son unos locos que se tiran por cascadas.

Jötunn es un documental en el que hemos intentado enseñar una aventura de exploración desde dentro. Porque el kayak extremo, más allá de lo que pueda parecer, no son unos locos que se tiran por cascadas.

son sólo algunas de las paradas obligatorias que llenan revistas y redes sociales de impactantes fotos. No es de extrañar, por tanto, el interés que suscita esta pequeña isla perdida en el Ártico entre los

Una cascada es -probablemente- la formación más estética e hipnótica que podemos encontrar en un río. Y si hay un país que destaca por sus cascadas, ese es Islandia ; un país que está viviendo un boom turístico, cimentado principalmente en su impactante Naturaleza: volcanes, glaciares, aguas termales, géiseres y, por su puesto, cascadas . Skogafoss, Godafoss, Dettifoss, Svartifoss... son sólo algunas de las paradas obligatorias que llenan revistas y redes sociales de impactantes fotos. No es de extrañar, por tanto, el interés que suscita esta pequeña isla perdida en el Ártico entre los kayakistas extremos .

Una cascada es -probablemente- la formación más estética e hipnótica que podemos encontrar en un río. Y si hay un país que destaca por sus cascadas, ese es Islandia ; un país que está viviendo un boom turístico, cimentado principalmente en su impactante Naturaleza: volcanes, glaciares, aguas termales, géiseres y, por su puesto, cascadas . Skogafoss, Godafoss, Dettifoss, Svartifoss... son sólo algunas de las paradas obligatorias que llenan revistas y redes sociales de impactantes fotos. No es de extrañar, por tanto, el interés que suscita esta pequeña isla perdida en el Ártico entre los kayakistas extremos .

, uno de los mayores referentes del mundo del kayak extremo y mi compañero de remadas en muchas aventuras, sobre la opción de ir a Islandia a intentar abrir ríos nuevos. Tras un año parados, había ganas de arrancar de nuevo y esta isla era una buena opción. Él ya había estado por allí y había explorado el terreno antes, abriendo, además, unos cuantos ríos muy interesantes. Me confirmó que aún quedaba mucho mundo por descubrir en esas tierras y que le encantaría adentrarse en la zona en busca de nuevas aventuras.