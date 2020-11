Arturo Galván, con los ojos en la NFL

Para la gente que no te conoce ¿Quién es Arturo Galván?

¿Cuéntanos más de tu trayectoria en el futbol americano?

¿Cómo inicia tu historia en el futbol americano? ¿Practicabas otro deporte?

Yo empecé a jugar en mi primer año de prepa por compañeros que jugaban en un club de acá de donde vivo. Me invitaron a jugar en Los Bucaneros de Satélite y ahí comenzo la historia. Antes en mi infancia jugué soccer, jugué tenis a un muy buen nivel, estuve en el top 19 nacional en tennis y fui seleccionado en hangball en el Estado de México. Fui a cuatro olimpiadas nacionales y gané oro. Ganamos oro en 2011. También tengo una una medalla de oro en Olimpiada Nacional y tennis. También me fue bastante bien.

¿Cómo nace este sueño de querer jugar en La NFL?

Realmente es un sueño que tengo desde niño, a pesar de que no jugaba fútbol americano, yo le pregunté una vez a mi papá, "¿Crees que pueda ser profesional del fútbol americano?" Él viendome y analizándome de pies a cabeza, me dijo "La única forma que yo te veo jugando en NFL es de pateador". Mi papá fue pateador, él me enseñó a jugar y fue algo que yo adquirí, es como una vocación.

El futbol americano es algo que me encanta, al ver que iba destacando, ver mis números, mis resultados y reconocimientos; vi que era realmente tangible la oportunidad, por eso es que me atreví a ponerlo todo en este sueño.

¿Algún equipo en el que quieras jugar?