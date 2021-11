Unos meses más tarde ganó el Junior 7-To-Smoke durante el Radikal Forze Jam 2019 celebrado en Singapur. Más tarde bailó su pieza “Pain is Reality” en la Breakin' Convention de Londres. Regresó a Los Ángeles para interpretar el trabajo “Who You Are” en el Arena LA con una coreografía a cargo del B-Boy D-Trix, quien cuenta con un Emmy en su haber. Por si todo esto fuera poco, Logistx realizó una batalla de exhibición contra el Red Bull BC One All Stars, utilizando a su crew, Underground Flow. Cuando terminó la batalla, Ronnie cogió el micro y le dijo a Logistx, delante de todo el público, que el BC One All Stars le pedía que se uniera a ellos, lo que la convertiría en el miembro más joven del grupo.