The Old World - una celebración cinemática al biking

El responsable de esta hazaña fue el documental “El rally de los campeones” (On Any Sunday), que fue nominado a los premios Óscar y que abre con una carrera de BMX que inspiró a miles de niños que se convirtieron en la primera generación de riders.

No pasó mucho tiempo hasta que alguien dijo “oigan, estos trucos estan muy buenos, ¿por qué no los hacemos fuera de las pistas?”. Así fue como los trucos se convirtieron en una disciplina en sí misma: el BMX Freestyle.

