Daniel Dhers, leyenda del BMX de la vieja escuela pero con trucos nuevos

“Creo que lo bueno de la edad que tengo ha sido la experiencia y el poder entender cómo armar estrategias”, señala. “Es algo que siempre me ha llamado la atención. Creo que por eso siempre me ha gustado el ajedrez, porque hay un montón de cosas que puedes hacer para intentar ganar”.

“Yo solía ser intimidante, pero ahora soy el más viejo en el circuito, ¡yo compito contra riders de 18 o 19 años! No puede ser que el viejo de 36 les gane, pero les gano. Hay un dicho en Venezuela: perro viejo ladra echado. Es lo que hago. Yo entreno de manera muy serena. A la hora de la competencia, yo salgo como si me fuera a perseguir el diablo. Eso ha sido por la experiencia”.

