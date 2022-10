¿El breaking es un arte o un deporte?

"Para mí, como se dice, en el término medio está la virtud", dice el B-Boy de la República Checa

. "Para mí, tiene que haber ambas cosas [arte y deporte] para estar completo, porque he visto b-boys que son puramente atléticos, y no me da ninguna chispa ni ninguna emoción. Es demasiado robótico, demasiado aburrido. Y al mismo tiempo, he visto b-boys que sólo piensan en la expresión artística, lo que significa que su estilo de vida es también una gran improvisación".