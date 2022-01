y finalizó en el puesto 32 de la general, mientras que a Stéphane Peterhansel se le rompió el eje trasero de su coche. Si bien ambos pilotos no tiraron la toalla en los siguientes días, la victoria en el Dakar no llegaría este año para ninguno de los dos.

Pero la exigente primera etapa fue como un jarro de agua fría para el equipo Audi Sport. Carlos Sainz perdió más de dos horas al extraviarse a la altura del kilómetro 250 y finalizó en el puesto 32 de la general, mientras que a Stéphane Peterhansel se le rompió el eje trasero de su coche. Si bien ambos pilotos no tiraron la toalla en los siguientes días, la victoria en el Dakar no llegaría este año para ninguno de los dos.