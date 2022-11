Cómo Carlos Sainz se convirtió en un pionero del automovilismo español

se pregunta si habría gente en el aeropuerto para animarle cuando volviera a casa. No tenía por qué preocuparse, porque había miles de personas vitoreando su nombre y coreando un nuevo apodo que se le ha quedado grabado:

El copiloto de Sainz, Luis Moya, también señala que el mundo del deporte pasó por alto a España en aquella época: "No habíamos ganado el Mundial de fútbol, de baloncesto, todavía no estaban Rafa Nadal, Marc Márquez o Pau Gasol, nadie".

Un día le pregunté: '¿De verdad quieres dar el paso de correr más allá de las pistas cubiertas?' 'Sí, papá, me encantaría' fue su respuesta.

Que los hijos sigan los pasos de sus padres no es nada nuevo en el deporte del motor.

No olvidemos a Max Verstappen, actual campeón del mundo de Fórmula 1, que siguió a su padre, Jos, en el deporte y lo tiene en el garaje para apoyarlo y guiarlo.

