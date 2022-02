Wings for Life World Run The world's biggest running event connects …

Una prueba diferente. Un soplo de aire fresco para apaciguar la soporífera tiranía del cronómetro. No corres por ti, corres por los que no pueden correr. No corres contra rivales, corres contra compañeros. Hacia delante, siempre. Mirar hacia atrás no te convierte en estatua de sal, pero puede hacer que te des de bruces con el único enemigo de este singular reto: el Catcher car virtual . Es el auto que te da ventaja para luego, poco a poco, ir quitándotela hasta que en la carretera no quede más que el eco de tus pisadas.